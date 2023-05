Telediario - 8 horas - 10/05/23

Nuevo golpe judicial a Donald Trump. El jurado de Nueva York le declara culpable de abusar sexualmente de Elisabeth Jean Carrol y de difamación -por haber negado los hechos-. Ese jurado descarta que el expresidente estadounidense violase hace casi tres décadas a la periodista, como ella había denunciado. Ahora Trump tendrá que pagar una indemnización de cinco millones de euros. No habrá pena de cárcel porque es una causa civil, no penal. Después de varias acusaciones y denuncias similares, esta es la primera condena al expresidente. La demanda progresó gracias a una ventana legal abierta en Nueva York para delitos sexuales ya prescritos. - Francia quiere que la Unión Europea declare a los mercenarios de Wagner grupo terrorista por sus ejecuciones y torturas. Y no solo en Ucrania, también en varios países de África. Si sale adelante podrían inmovilizar sus fondos en Europa. - Dani Alves no saldrá de la carcel de momento. La jueza rechaza dejarlo en libertad porque ve motivos para imputarle un delito de agresión sexual. Y cuestiona la última versión del jugador, la cuarta que ha dado. Alves declaró que sí mantuvo relaciones sexuales con la joven que le ha denunciado, pero dijo que fueron consentidas. - Un niño de 13 años acaba en el hospital tras un reto viral en tiktok. Un compañero le apretó el cuello hasta que perdió la consciencia. Se cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Lograron despertarlo pero fue ingresado en observación. Ha ocurrido en Cartagena. - Y Eurovisión tiene ya a sus primeros 10 finalistas. Por primera vez han sido solo los espectadores los que han decidido quién logra el pase a la final. Finlandia y Suecia, las dos grandes favoritas, volverán a subirse al escenario del Liverpool Arena el sábado. España no votó anoche, sí lo hará en la segunda semifinal este jueves. En los deportes, el Real Madrid empata contra el City y deja todo abierto para la vuelta. 1-1 en el Santiago Bernabéu en una noche en la que el Real Madrid primero se adelantó con un golazo de Vinicius cuando por cierto, era el City mejor y en la segunda parte ocurrió lo contrario. Cuando los de Ancelotti eran mejores, De Bruyne igualó el partido con otro disparo desde fuera del área. - Hoy segunda semifinal de esta Champions League. El derbi de la Madonnina. Milan - Inter. Dos décadas después del último enfrentamiento europeo se vuelven a encontrar las caras estos dos clásicos. Por cierto, arbitra un español: Gil Manzano. - Y el Real Madrid de baloncesto busca esta noche hacer historia. Tras empatar una eliminatoria que tenía practicamente perdida, los de Chus Mateo vuelven al Wizink Center para el último y definitivo partido contra el Partizan de Belgrado. En la semifinal espera el Barça.

FOTO: EFE/EPA/JUSTIN LANE