Telediario - 8 horas - 08/02/23

Al menos 7.800 fallecidos y más de 37.000 heridos por los terremotos de Turquía y Siria. Los equipos de rescate siguen trabajando y buscan a posibles supervivientes entre los restos de los más de 4.000 edificios que se han venido abajo. El frío, la nieve y la lluvia complican mucho ese trabajo. Es una lucha contra el tiempo. Cada hora, cada minuto, es crucial para poder localizar a personas con vida. Solo en Turquía, son ya 8.000 los supervivientes rescatados entre los escombros. El gobierno de Ankara ha decretado el estado de emergencia durante 3 meses. El gobierno de Recep Tayip Erdogan destinará 5.000 millones de euros a ayuda de emergencia para las 10 regiones devastadas en el país. - El mundo se vuelca para ayudar. Un centenar de países y organizaciones han movilizado equipos, suministros y recursos de emergencia. Una operación de rescate sin precedentes: 50.000 personas y 2.700 especialistas. La UME ya está en la zona. - Y esta madrugada, el presidente de Estados Unidos ha tratado de tender puentes con los republicanos. En el discurso sobre el estado de la Unión, Biden defiende su gestión económica, la creación de empleo y el apoyo a Ucrania. Y promete más control de las armas de fuego y proteger el derecho al aborto. - Es el embarque en el puerto de Bilbao de 20 blindados que España entrega a Ucrania. Alemania confirma también el envío "por etapas" de tanques Leopard. La ayuda militar crece al tiempo que lo hace el temor a una nueva ofensiva rusa. - La reforma de la ley del "solo sí es sí" sigue enfrentando a los socios de gobierno. Las posturas de Justicia e Igualdad están muy alejadas y la negociación no avanza. Fuentes socialistas confirman que no irá todo tan rápido como se había anunciado porque no tienen apoyo suficiente. - Y en el Mundial de Clubes, que se juega en Marruecos, el Real Madrid ya sabe con quien jugaría la final. Aunque primero tiene que ganar su partido de esta noche. Pero si vence hoy al subcampeón africano, el Al-Ahly, el Real Madrid se vería las caras en la final con el Al-Jilal saudí que ayer ganó contra todo pronóstico al flamengo brasileño. Hoy turno para los de Carlo Ancelotti que jugarán sin Thibaut Courtois bajo palos, aunque no se descarta que pueda viajar mañana a Rabat. - Y hace apenas unos minutos, casi segundos podríamos decir hemos sido testigos de cómo Lebron James ha hecho historia convirtiéndose en el máximo anotador de la NBA superando a Abdul Jabbar.