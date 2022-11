Telediario - 8 horas - 07/11/22

El secretario general de Naciones Unidas alerta sobre la velocidad del cambio climático. Los últimos ocho años han sido los más cálidos de la historia y el nivel del mar aumenta ahora el doble que en los años 90. - En la cumbre del clima en Egipto, este lunes y martes intervienen líderes de distintos países, entre ellos Pedro Sánchez. Los ecologistas tienen pocas esperanzas en este encuentro porque buena parte de los compromisos de otras cumbres siguen pendientes. No participan China, India o Rusia, tres de los países más contaminantes del planeta. Y la guerra en Ucrania ha reordenado las prioridades. - Estados Unidos ha pedido a Volodímir Zelenski que no cierre la puerta a negociar con Putin. Kiev y seis regiones del país siguen sufriendo apagones. Si continúan los cortes de electricidad y agua, se prevé incluso que sea necesario evacuar la capital de Ucrania. - A dos días de las legislativas estadounidenses, Trump convierte la recta final de la campaña en una campaña propia. Insinúa que podría anunciar su candidatura para las presidenciales de 2024. Biden asegura que en los comicios de este martes el país se juega la democracia. - Pablo Iglesias pide respeto para Podemos si en las próximas generales confluye con la plataforma de Yolanda Díaz. El exsecretario general de la formación endurece el tono contra la vicepresidenta y dice que hay que ser estúpido para desear un mal resultado a la formación morada en las municipales de mayo. - La huelga en Renfe convocada podría complicar la circulación de trenes durante todo el día. La compañía ha fijado unos servicios mínimos entre el 50 y el 75 por ciento en trenes de pasajeros. También hay paros en Vueling, con 58 vuelos cancelados. - El domingo, en la liga, el derbi andaluz acabó en empate a 1 en el Villamarín. En un partido en el que hubo hasta tres expulsiones gracias a las revisiones del VAR y ocho tarjetas amarillas. Los de Sampaoli rescataron un punto a diez minutos del final cuando el Betis llevaba con nueve casi toda la segunda parte. El primer gol lo puso Jesús Navas en propia puerta y el segundo fue obra de Gudelj que reventó la red del Villamarín para acabar en tablas. - Pero la jornada no acabó el domingo, termina este lunes con otro derbi, esta vez madrileño. El Rayo recibe al Real Madrid sin Benzema que sigue con malas sensaciones. Es el octavo partido que se pierde el francés esta temporada y estamos a 10 días de que empiece el mundial. Ancelotti tampoco podrá contar con Toni Kross que vio la roja en su último partido frente al Girona. - El domingo acabó el mundial de motociclismo. En MotoGP ganó el italiano Pecco Bagnaia pero en el resto de categorias tenemos campeones españoles. En moto2 Augusto Fernández se coronó como número 1 y en Moto3 Izan Guevara celebró el título que había conseguido hace unas semanas ganando su última carrera.