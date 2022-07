Boris Johnson ha demostrado tener muchas vidas, pero parece que está agotando la última. Pese a todo y acorralado por los suyos, el premier británico se resiste a dimitir. De su gabinete han salido ya 3 ministros y más de 40 cargos. El presidente del gobierno y los ministros de PSOE y de Unidas Podemos han mostrado en las últimas horas más complicidad entre ellos. Eso sí, no hay todavía reunión para la mesa de seguimiento del pacto, que solicitó la vicepresidenta segunda. Yolanda Díaz asegura que la coalición es ahora más imprescindible que nunca. Pacto de rentas. El gobierno propone 3 años de moderación salarial para contener la inflación, aunque eso sí, apuesta por subir el Salario Mínimo Interprofesional. Los sindicatos están dispuestos a negociar si se incluyen medidas fiscales a los beneficios de las empresas. Se cumplen 134 días desde que las tropas rusas atacaron Ucrania. El ejército de Kiev se agrupa ahora en Donetsk, para intentar resistir el asalto de Moscú a la otra provincia del Donbás. Los bombardeos son constantes en la zona y las autoridades piden a los civiles que salgan de las ciudades cuanto antes. En materia energética, Bruselas no pierde de vista el desarrollo de la guerra, mientras también prepara su futuro. La Eurocámara ha dado el visto bueno a que las inversiones en gas y energía nuclear se consideren "verdes", algo que rechazan algunos países y los ecologistas. Y todo preparado ya en Pamplona, los nervios a flor de piel. Con más ganas que nunca. En dos horas se inicia el primer encierro de este año. Vuelven las fiestas de San Fermín y vuelve la retransmisión de TVE. Será a partir de las 7 y cuarto de la mañana.

Y en los deportes, Rafa Nadal se clasificó para su octava semifinal de Wimbledon y lo hizo de forma épica, remontando y luchando contra el dolor en sus abdominales. Esta vez no fue el pie, sino esa zona abdominal por la que tuvo que ser atendido y que le hizo pensar en abandonar el partido. Pero no lo hizo, y con 2-1 en contra frente a Taylor Fritz ganó los dos últimos sets, el quinto en el súper tiebreak para citarse en esas semifinales con Nick Kyrgios. Tras el partido dijo que aún no estaba seguro si podrá disputar el pase a la final, pendiente de cómo evolucionen sus problemas físicos. Y mañana España comienza su camino en la Eurocopa frente a Finlandia. Las de Vilda miran hacia adelante después de perder a su gran estrella, Alexia Putellas, por una grave lesión de rodilla. La mejor jugadora del mundo en principio se quedará a ver el debut de sus compañeras. Ayer comenzaba la Eurocopa con la victoria de Inglaterra por 1-0 sobre Austria.

Foto: REUTERS/Henry Nicholls.