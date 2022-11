Telediario - 8 horas - 04/11/22

El Banco Central Europeo advierte sobre el impuesto a la banca del Gobierno. Dice que puede perjudicar al sector y pide libertad para que los bancos puedan trasladar ese impuesto a los clientes. El regulador europeo dice que -de lo contrario- los bancos españoles no estarían en igualdad de condiciones para competir con el resto de entidades europeas. El gobierno asegura que seguirá adelante con sus planes. - Vueling cancela 62 vuelos por la huelga de tripulantes de cabina. El sindicato convocante demanda más subidas salariales. Si no las hay, mantendrá paros todos los viernes, domingos y lunes, además de días del puente de diciembre y navidades. - Moscú anticipa la retirada de sus soldados de la ciudad de Jersón ante el avance del ejército ucraniano. Las banderas rusas ya no ondean en edificios oficiales y las autoridades prorrusas piden la evacuación de la ciudad. Kiev desconfía y cree que puede ser una trampa. - Más de mil migrantes que están en tres buques de oenegés en el Mediterráneo no podrán desembarcar en Italia. Alemania ha pedido al gobierno de Meloni que al menos acepte a los 60 menores. Llevan varios días en los barcos y, según las organizaciones, su situación es desesperada. - Gerard Piqué anuncia su retirada del fútbol. Después de 18 temporadas como futbolista profesional, 15 de ellas en el Barça. Piqué lo deja con 35 años y 30 títulos con el club blaugrana. Este sábado ante el Almería será su último partido en el Camp Nou.