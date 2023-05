Telediario - 8 horas - 04/05/23

Dos personas han muerto tiroteadas en el paseo marítimo de Salou, en Tarragona. Estaban dentro de un coche y les han disparado tres encapuchados. Los mossos de momento han detenido a uno de ellos. El tiroteo podría estar relacionado con bandas de narcotraficantes. - Rusia acusa a Ucrania de un ataque con drones al Kremlin. Asegura que tenía como objetivo al propio Putin y amenaza con represalias, incluso hablan de matar a Zelenski. Ucrania lo niega todo: dicen que no tienen armas para alcanzar Moscú. Estados Unidos pide prudencia y pone en duda cualquier información que llegue de Rusia. Este es el momento de la explosión de uno de los dos drones. Lo han abatido -supuestamente- sobre la cúpula del Senado antes de que llegara a impactar. Sus restos habrían quedado esparcidos en el recinto. Nadie ha resultado herido ni se han producido daños materiales. - Los tipos de interés podrían subir aún más. Toda la atención estará puesta hoy en lo que decida el Banco Central Europeo. El alza podría ser de un cuarto de punto o incluso de medio punto para contener la inflación. Sería la séptima vez consecutiva que decide incrementar los tipos. - La Junta Electoral Central ya ha decidido sobre Laura Borràs. Retira el escaño a la presidenta suspendida del Parlament, condenada por adjudicar contratos a dedo. La Junta también abre expediente sancionador a la portavoz del Gobierno, por propaganda partidista, en las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros. - Los funcionarios de la justicia amenazan con colapsar hoy los juzgados de toda España con una huelga general de 24 horas. Reclaman un aumento de sueldo, El Ministerio asegura que está abierto al diálogo y les recuerda las últimas subidas salariales. - El Atlético de Madrid goleó anoche al Cádiz y se coloca segundo de la clasificación. Ahora mismo le saca un punto al tercero, al Real Madrid después de arrasar anoche en el Metropolitano: 5-1 acabó el partido frente al Cádiz. Los goles de Morata, Nahuel Molina, doblete de Griezmann y un penalti de Carrasco. Ese penalti ha sido el primero pitado a favor del Atlético de Madrid en, atención, 33 jornadas de liga que llevamos. - Carlitos Alcaraz ya está en semis del Mutua Madrid Open después de remontar a Kachanov el segundo set que empezó perdiendo 2-5 y acabó ganando 7-5. Jugará mañana viernes contra el croata Chorich. Y en la Euroliga, hoy juega el Madrid su cuarto duelo frente al Partizan en los playoffs, partido que no tendrá que disputar el Barça porque ya está en la Final Four después de ganar los 3 encuentros al Zalgiris, el último anoche en Kaunas.