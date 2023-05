Telediario - 8 horas - 02/05/23

Las manifestaciones del Primero de Mayo en Francia han terminado con disturbios en las principales ciudades. Hay 300 detenidos y más de cien policías heridos. El día del trabajo se ha convertido en una protesta masiva contra la reforma de las pensiones de Macron. - En nuestro país, las manifestaciones del Primero de Mayo han estado marcadas por la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores provocada por la subida de los precios. Los sindicatos amenazan con un otoño caliente si los empresarios no aceptan subidas salariales. - A la manifestación de Madrid han acudido ministros de las dos partes del Gobierno. Y han aprovechado para arremeter contra el PP al que acusan de defender solo a las élites. Los populares critican la presencia en las protestas de miembros del ejecutivo, al que culpan de la alta inflación. - Y este ambiente de precampaña se trasladará hoy también a la fiesta del 2 de mayo en Madrid. El ministro de Presidencia tiene intención de ir a los actos institucionales a pesar de que el Gobierno de Ayuso insiste en que no está invitado. - La inteligencia artificial puede revolucionar el mercado laboral... y antes de lo que imaginamos. En los próximos cinco años, se prevé que los robots sustituyan a 26 millones de trabajadores. Pero también se crearán nuevos puestos, aunque menos de los que se destruirán. - Y esto ha ocurrido en Illinois, en Estados Unidos. Una tormenta de arena deja sin visibilidad una autopista y provoca un accidente múltiple con casi 60 vehículos implicados. Hay al menos seis muertos y 30 heridos. - Hoy el Real Madrid juega su tercer y vital partido de playoffs de Euroliga. Los blancos ya están en Serbia y después de todo lo que ocurrió la semana pasada tienen que ganar sí o sí ese partido de playoffs contra el Partizan si quiere seguir vivos en la eliminatoria. Van perdiendo 2-0. Ayer llegaron a Belgrado y en el camino del aeropuerto al hotel se encontraron pancartas con amenazas por lo que se espera, un ambiente hostil esta noche. - Hoy, hay liga, y uno de los finalistas de la Copa del Rey, el Real Madrid se enfrenta a la Real Sociedad y el otro, Osasuna lo hará contra el Barcelona, líder de la competición. En el equipo blanco no podrá jugar hoy Luka Modric por lesión pero todo apunta a que sí lo hará en la final del sábado. - en el Mutua Madrid Open, hoy juega Carlitos Alcaraz contra el alemán Alexander Zverev por un hueco en cuartos. Pero no es el único español en octavos. Hoy juegan otros 3. Todos los partidos los podrán ver en directo por teledeporte.