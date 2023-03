Telediario - 8 horas - 01/03/23

Dos trenes chocan en Grecia. Uno de mercancías, otro de pasajeros. Hay -al menos- 32 muertos y 85 heridos, 25 de ellos graves. Ha ocurrido cerca de la ciudad de Lárissa, en el centro del país. Varios vagones han descarrillado. - La inflación no da tregua. El IPC interanual vuelve a subir. En febrero, dos décimas, hasta el 6,1%. Lo que más sube es la electricidad y los alimentos, a pesar de la rebaja del IVA. Además, se dispara la inflación subyacente, el indicador en el que precisamente no se incluyen los precios de la energía ni de los alimentos frescos, porque son los que más fluctúan. Sube al 7,7%. Y otro dato, el IPC mensual, en su nivel más alto en 15 años y con la mayor subida en febrero desde finales de los 70. - Al PSOE no se consta que haya más diputados implicados en el Caso Mediador, la presunta trama de extorsiones a empresarios en Canarias. Si los hubiese, Ferraz les expulsará inmediatamente, como ya hizo con uno de los principales investigados, Juan Bernardo Fuentes. El PP pide que cuatro ministros den explicaciones en el Congreso. - Hoy pasa a disposición judicial al novio de la menor de 17 años muerta en El Rubio, en Sevilla. col Ha declarado ante la Guardia Civil que encontró a la joven ya muerta, defiende que se suicidó y que él se deshizo del arma por miedo. - Hoy empieza la primera semifinal de la Copa del Rey que enfrenta a Osasuna y Athletic Club. El partido empieza a las 9 pero desde las 8 y media el equipo de deportes de esta casa les contará la útlima hora de ambos equipos. Osasuna buscará su primer título frente a un Athletic que es el segundo equipo más laureado de la competición. Los leones llegan al duelo con bastantes bajas, y bajas serán las temperaturas de esta noche, -5 grados de sensación térmica a la hora del partido. - Eso hoy, y mañana el clásico en el Bernabéu. Ancelotti recupera a Rodrygo que probablemente jugará algunos minutos y el Barça viajará a la capital sin Pedri, Dembelé ni Robert Lewandowski. Ansu Fati, de llegar, lo haría muy justo.

FOTO: REUTERS/GIANNIS FLOULIS