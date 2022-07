A las tres de la tarde empieza la operación salida. La Gran Escapada del verano. Un verano sin restricciones por la pandemia, con ganas de recuperar tiempo y planes, pero con la vista puesta en la economía. En una inflación que no se veía desde hace décadas, el último dato lo conoceremos esta misma mañana. El gobierno quiere insistir en la respuesta que se le está dando a la crisis. Primero en pandemia y ahora con las consecuencias de la guerra. Frente al último revés electoral de Andalucía, Sánchez esgrimirá los datos de creación de empleo de la última EPA. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo ya ha hecho su balance y critica, precisamente, la gestión económica, que a su juicio no tiene sentido. Feijóo ha ofrecido su mano si el PSOE deja a un lado a Unidas Podemos. Los socialistas califican el ofrecimiento de vacío y acusan al PP de catastrofismo. El president de Cataluña, Pere Aragonés, no cree que el gobierno de coalición entre Junts y ERC corra peligro. El independentismo sufre una nueva crisis, después de que la líder de Junts, Laura Borrás, haya sido apartada de la presidencia del Parlament. Se la va a juzgar por prevaricación y falsedad documental y ERC, junto a la CUP, ha votado a favor de su salida. Esta noche, Argelia ha levantado el veto al comercio con España, en vigor desde el 9 de junio. La patronal bancaria del país, controlada por el gobierno, ha publicado una nota asegurando que las medidas cautelares "ya no son necesarias", textualmente. Argelia había congelado esas relaciones comerciales como respuesta al cambio de política de España sobre el Sáhara Occidental. EE.UU. entra en recesión técnica, porque suma dos trimestres en negativo. El país presenta un escenario económico complicado, con la inflación por encima del 9% y la Reserva Federal subiendo los tipos para intentar enfriar la economía. El presidente Biden ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, asegurando que su economía está fuerte. Lo ha hecho después de hablar por teléfono con el presidente chino, Xi Jinping. Una conversación en la que China ha alertado sobre la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, prevista para agosto. No jueguen con fuego, ha advertido Pekín.

En los deportes, de Sevilla a Barcelona. Jules Koundé ya es el nuevo refuerzo para la defensa azulgrana. Y el sexto fichaje del Barça para la próxima temporada. El club azulgrana es el que más ha invertido en el mercado dentro de las ligas europeas. Koundé llega por 50 millones de euros, más otros 10 en variables, es la mayor venta en la historia del Sevilla. No viajará a EE.UU. esperará a sus nuevos compañeros entrenando en Barcelona. Refuerza una de las posiciones más necesitadas en el Barça, la de central. Y Mientras, sigue sin resolverse situación de Cristiano Ronaldo. El jugador sigue en Manchester y el Atlético sigue siendo un posible destino, aunque ayer las peñas del club manifestaron a la directiva su rechazo al fichaje del portugués. Y este fin de semana se disputa el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, que llega con la noticia de la retirada de Sebastian Vettel. El cuatro veces campeón del mundo a sus 35 años anunció que esta será su última temporada en la máxima categoría del automovilismo.