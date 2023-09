21 jugadoras se quedan en la selección y dos abandonarán la concentración

Tras más de siete hora de reuinión el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, anunció que 21 de las 23 jugadoras convocadas por España seguirán en la selección española para jugar ante Suecia y Suiza, mientras que dos futbolistas abandonarán la concentración, aunque no desveló quienes son. Francos desveló que la reunión se produjo "en un tono amable y una voluntad constructiva" y que se han acordado tomar decisiones de manera inmediata. "Las jugadoras nos han mostrado su preocupación por la necesidad de hacer cambios profundos en la federación y esta se ha comprometido a hacerlos de forma inmediata", dijo Francos, quien añadió que la identidad de las dos jugadoras que no viajarán por voluntad propia la comunicará la federación, a la vez que garantizó que su ausencia no conlleva sanción.