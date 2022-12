Telediario - 8 horas - 20/12/22

El Constitucional suspende la votación en el Senado de la reforma judicial del Gobierno. Es la primera vez en democracia que paraliza un trámite parlamentario. La mesa del Senado estudia esta misma mañana cómo aplicar la decisión. Los presidentes de las dos cámaras acatarán la resolución, aunque no la comparten. Presentarán alegaciones para defender, dicen, la autonomía del parlamento. - También el Gobierno acatará la decisión del Constitucional. Una decisión que Felix Bolaños considera que es "de máxima gravedad", por la rapidez que se ha adoptado y porque afecta -dice- a la separación de poderes. Para el Partido Popular es un triunfo del Estado de Derecho y demuestra -según Génova- que todos los poderes están sometidos a la Constitución. - El ministerio de Trabajo propondrá a los agentes sociales elevar el salario mínimo de los 1.000 euros actuales a una horquilla entre 1.046 y 1.082 euros. El Gobierno lo debatirá esta semana con patronal y sindicatos que ya han adelantado que no comparten esas cifras. Los empresarios dicen que no es momento de subidas. Los sindicatos, que es el aumento es escaso. - Después de meses negociando, los 27 han logrado pactar un tope al precio del gas: 180 euros el megavatio hora. No ha habido unanimidad, aunque Alemania finalmente ha votado a favor. Para lograr el acuerdo, los países reticentes han planteado que sea un tope flexible, que podrá oscilar en función de los precios de otras fuentes de energía. - En Estados Unidos, el Comité que investiga el asalto al Capitolio propone imputar a Donald Trump por cuatro delitos. Entre ellos: Conspiración e incitación a la insurrección. El informe del comité -que no es vinculante- concluye que Trump instigó el ataque y obstaculizó el proceso de nombramiento de Biden como presidente. - Harvey Weinstein ha vuelto a ser declararado culpable de violación y agresiones sexuales a una modelo en Los Ángeles. El magnate de Hollywood, que cumple 23 años de cárcel en una prisión de Nueva York por otros delitos sexuales, podría enfrentarse ahora a otra condena de hasta 24 años. - Argentina se proclamó campeona del mundo el domingo pero todavía no ha llegado a casa. - Estamos muy pendientes de ese avión que lleva ahora mismo a la albiceleste, a Messi y a la Copa del mundo. Se espera que lleguen dentro de una hora, pero el vuelo lleva bastante retraso. Cuando aterricen irán directos a la Asociación de fútbol donde pasarán la noche, recordamos que allí ahora mismo son las 2:00 horas de la madrugada. Cuando se despierten empezará la fiesta con los aficionados. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha decretado que hoy 20 de diciembre sea festivo en el país. - Anoche fueron recibidos los subcampeones del mundo en París en una celebración algo más fría de lo que se espera, por supuesto, en Buenos Aires. Unos 50mil aficionados se acercaron a la Plaza de la Concordia para dar ánimos al equipo de Didier Deschamps. Esto el mismo día que Karim Benzema anunciaba que se retira de la selección. - Acaba el mundial pero no acaba el fútbol en Radio Televisión Española. Hoy podrán ver por teledeporte a partir de las 9 de la noche el partido de Copa del Rey que enfrenta al Sestao con el Athletic Club de Bilbao.

FOTO: EFE/Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa