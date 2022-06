En plena ola de calor, hoy entra en vigor el límite al precio del gas. La herramienta que quiere usar el gobierno para controlar el precio de la luz. Los efectos de esta medida se podrán apreciar a partir de mañana. El ejecutivo asegura que servirá para abaratar la factura entre un 15 y un 20%. Según las encuestas, el 22% de los votantes todavía no tiene claro qué papeleta escogerán el próximo domingo. En el último debate -hace unas horas-, uno de los temas centrales -otra vez- fueron los posibles pactos postelectorales. A la espera de que se desbloquee la crisis con Argelia, la oposición sigue criticando la política exterior del Gobierno. Y Podemos (socio en Moncloa), reitera que el origen de esta crisis está en el cambio de postura sobre el Sáhara. Desde el propio gobierno, vinculan la decisión de Argelia con su cercanía diplomática con Rusia. La Mesa del Congreso estudia hoy si tramita la propuesta del PNV para limitar la inviolabilidad del Rey. Todo apunta a que esa propuesta será rechazada, con los votos del PSOE, PP y VOX. Los letrados de la Cámara ya han dicho que la iniciativa de los nacionalistas no se ajusta a la Constitución. El gobierno británico vuelve a desafiar a la Unión Europea. Otra vez por el acuerdo sobre el Brexit. Londres quiere modificar de forma unilateral el protocolo para Irlanda del Norte, para que no haya aduanas dentro del Reino Unido. Bruselas asegura que la decisión británica no es realista y advierte de sus posibles consecuencias. Han pasado ya 111 días desde que Rusia invadió Ucrania. Los combates siguen en el Donbás y el ejército de Kiev ya solo mantiene una mínima resistencia en Severodonestk, en una zona industrial. En los territorios ya ocupados, Moscú ha iniciado un programa de rusificación progresivo.

En los deportes, el Real Madrid venció a domicilio al Barça en el primer partido de la final de la Liga ACB y, por lo tanto, arrebatan el factor campo a los azulgranas. Es el octavo clásico de la temporada, el tercero que ganan los blancos. Con un muy buen partido en el que el Madrid marcó diferencias desde el primer cuarto. Gabi Deck y Hanga destacaron en una victoria Coral de los de Chus Mateo. La mala noticia, la lesión de Randolph que se torció la rodilla y parece ser grave a la espera de que se sepa el alcance. Próximo partido, mañana también en Barcelona. Y en el fútbol, Australia consiguió anoche la penúltima plaza para el Mundial después de vencer en los penaltis a Perú gracias a dos paradas de su portero, Redmayne, y su peculiar forma de afrontar los lanzamientos. Hoy Costa Rica y Nueva Zelanda se juegan la última plaza, dentro del grupo de España. Y Francia perdió en la Liga de las Naciones con Croacia y pierde sus opciones de revalidar el título.

Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke.