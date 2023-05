Telediario - 8 horas - 29/05/23 - Lengua de signos

El triunfo del PP en las elecciones sacude el mapa del poder territorial. Los populares arrasan en Madrid, con mayoría absoluta en la Comunidad y el Ayuntamiento, y consiguen el vuelco en seis comunidades, la Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Cantabria y La Rioja. El mapa municipal también se tiñe de azul. El PP gana seis de las ocho grandes capitales, tres de ellas con mayoría absoluta. - La victoria del PP a seis meses de las generales se interpreta en el partido como una radiografía de lo que pasará en las urnas en diciembre; el primer paso -aseguran- de un nuevo ciclo político. Los socialistas asumen la derrota, pero advierten al PP de que, a pesar de que recupere el poder autonómico, necesitará a Vox para gobernar en la mayoría de territorios y en muchos ayuntamientos. - Un mal resultado para el partido socialista, porque de las nueve comunidades que tenía, solo está garantizado su futuro en tres. Obtiene mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, podría repetir gobierno con pactos en Asturias y Navarra. Y en duda, lo que pase en Canarias. Pierde además poder municipal. El PP le arrebata capitales de provincia como Sevilla o Valladolid. En Barcelona, son segunda fuerza más votada, y toca hacer números para formar el gobierno municipal. - Vox se convierte en un partido absolutamente decisivo para la alternativa. Decisivo en seis comunidades autónomas y en casi una veintena de capitales de provincia para que el PP sume mayoría absoluta, Santiago Abascal avisa a los populares: que no esperen regalos. Su formación ha duplicado resultados con respecto a las elecciones de 2019. - En Podemos, lo peor es que ya no estarán en la Asamblea de Madrid y pasan de gobernar en coalición en seis comunidades autónomas a desaparecer en Canarias o la Comunitat Valenciana. Nadie de la dirección nacional ha salido a valorar los malos resultados. - También noche triste en la sede de Ciudadanos. Del gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Madrid a nada. Desaparecen del mapa territorial y certifican su hundimiento después de dos años encajando derrotas. - Todavía queda una jornada de liga, pero ya conocemos a otro equipo que baja a segunda división. El Espanyol ya es equipo de la Liga Smartbank después de empatar con el Valencia a dos. Un partido no exento de polémica, luego lo vemos con detalle. ¿Esto qué significa? Pues que en la última jornada solo habrá en juego una plaza para unirse al Espanyol y Elche en segunda y atención, porque desde hacía 12 años que no nos encontrábamos con una situación similar: seis equipos siguen sin la salvación matemática, que dependen de sí mismos para permanecer en primera. Fernando Alonso acabó segundo en Mónaco detrás de Verstappen lo que supone el mejor resultado en lo que llevamos de temporada para el asturiano. Carlos Sainz terminó octavo.