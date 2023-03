Telediario - 8 horas - 15/03/23 - Lengua de signos

Los bomberos siguen trabajando a esta hora para apagar el incendio de Calafell, en Tarragona. Han desalojado a una decena de vecinos de dos urbanizaciones y han pedido al resto que no salgan de sus casas porque las llamas están muy cerca. El viento ha complicado mucho la situación. La tensión entre Washington y Moscú aumenta por un incidente con un dron de Estados Unidos sobre el Mar Negro. El Pentágono asegura que un caza ruso le golpeó una hélice y que no fue un accidente. Ya ha convocado al embajador ruso. Pero el Kremlin niega todo. Asegura que sus cazas no entraron en contacto con el dron y que todo vuelve a ser una provocación de Estados Unidos. La Casa Blanca envía drones a la zona desde que empezó la guerra de Ucrania y asegura que -a pesar de este incidente- seguirá haciéndolo. - Los socios de investidura se culpan entre ellos del fracaso de la reforma de la Ley Mordaza. Los socialistas critican a Esquerra y Bildu por votar en contra de cambiarla. Y Podemos acusa a los socialistas de no hacer un último esfuerzo para convencer a los independentistas. - Declaran culpable al acusado del triple crimen de Valga, en Pontevedra. El jurado considera probado que mató a su exmujer y a la madre y la hermana de la víctima. Lo hizo delante de sus dos hijos, de 7 y 4 años. La fiscalía pide prisión permanente revisable. - En Tarragona, investigan la agresión sexual a dos niños en el patio de un instituto. Los presuntos autores serían otros cinco menores, compañeros del centro. Tres tienen menos de 14 años y no se les puede imputar ningún delito. Los otros dos están en libertad vigilada. - El Real Madrid juega hoy en Champions su partido de vuelta de octavos contra el Liverpool. En la ida el partido quedó 2-5 a favor de los blancos, 5 como los goles que metió anoche Haaland con el City, en un momento lo vemos, porque hoy el Madrid se juega ese pase a cuartos de final, como decimos, con una ventaja de 3 goles y además recuperan a Karim Benzema que está recuperado al 100% de su lesión. - Se lo decíamos hace un instante, Erling Haaland anoche anotó 5 de los 7 goles que metió el City al Leipzig y evidentemente pasan a cuartos de final. Cinco goles que pudieron ser más porque Pep Guardiola cambió al delantero noruego en el minuto 62. Solo dos jugadores más habían conseguido esa gesta en la Champions. - Carlitos Alcaraz ya está en cuartos de final de Indian Wells tras la retirada del británico Jack Draper por lesión, pero no es la única representación española que tendremos en California. Alejandro Davidovich también está entre los ocho mejores.

FOTO: GETTY IMAGES