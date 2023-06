Telediario - 8 horas - 05/06/23 - Lengua de signos

Empieza una semana clave para la formación de gobiernos autonómicos y municipales, pero también en las negociaciones de los partidos para las elecciones generales del 23 de julio. El viernes termina el plazo para registrar coaliciones. Eso añade presión a la negociación para que Podemos se una a Sumar. De momento, a cuatro días de la fecha límite, no hay acuerdo. Y sobre pactos postelctorales después del 28M, el PP asegura que está hablando con todos los partidos. Los populares se reúnen hoy con Vox en Extremadura. Juntos tienen escaños suficientes para lograr la investidura. - Y en Ucrania, hay incertidumbre sobre la anunciada contraofensiva del ejército ucraniano. Rusia afirma que ha rechazado un ataque a gran escala en cinco puntos en la región de Donetsk y que ha matado a 250 soldados ucranianos. Kiev de momento guarda silencio. - En Oia, Pontevedra, los vecinos han recordado a Vanessa, la última víctima de violencia de género. Su pareja, presuntamente, la asesinó en el camping donde ella trabajaba y horas después se suicidó. Tenía orden de alejamiento y desde que se dictó la policía tuvo que intervenir más de 50 veces para proteger a la víctima. - Localizan el pesquero gallego Villa de Pitanxo más de 15 meses después de que naufragara en Terranova. Las imágenes que puedan obtener bajo el mar podrían ser decisivas para saber por qué se hundió. Solo sobrevivieron 3 de sus 24 tripulantes. - 250.000 estudiantes se enfrentarán a las pruebas de acceso a la Universidad, la Evau. Hoy empiezan los exámenes en Madrid, Murcia, Cantabria y La Rioja. El resto de alumnos lo harán a lo largo de esta semana y la próxima. La liga ha terminado, y ya conocemos a los tres equipos que bajan a Segunda División. El Valladolid ha sido el último en sumarse a los otros 2 equipos que ya conocíamos, Espanyol y Elche. El equipo pucelano tenía que ganar si quería asegurarse la salvación, si no pues lo que pasa en la última jornada de liga, había que estar atento a otros resultados. Hubo unos minutos en los que el Valladolid estuvo salvado y el Almería no, pero los andaluces remontaron 3 goles al Espanyol y se salvaron del descenso. - Ayer fue el último partido de Karim Benzema con la camiseta del Real Madrid. El jugador francés comunicó horas antes del encuentro que se marchaba del club blanco. Ha aceptado la oferta de Arabia Saudi donde jugará lasdos próximas temporadas.

FOTO: EFE/ Jesús Diges