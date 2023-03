8 horas - 31/03/23 - Lengua de signos

Las llamas no dan tregua en Asturias. Los bomberos han trabajado toda la noche para intentar apagar los casi cien incendios que siguen activos. Han tenido que cortar la autovía del Cantábrico y desalojar a más de 170 vecinos de varios concejos. En Cantabria la situación también es muy complicada, con más de 30 focos activos. - No ha sido el asalto al capitolio, tampoco el fraude fiscal, ni llevarse papeles clasificados de la Casa Blanca, al final lo que puede acabar con Donald Trump es la compra del silencio de una actriz porno para tapar una aventura. Se convierte así en el primer expresidente de Estados Unidos que tendrá que enfrentarse a la justicia por cargos penales. Es una decisión sin precedentes, a la que Trump ya ha contestado. Dice que es inocente, una víctima de una caza de brujas para que no pueda presentarse a las elecciones. Esta vez no ha llamado a sus seguidores a protestar, aunque algunos ya le han mostrado su apoyo. Por si acaso, la policía de Nueva York ha preparado un dispositivo especial de seguridad. - Dentro de pocas horas Pedro Sánchez se reunirá con el presidente de China. Un encuentro, marcado por la guerra de Ucrania. Sánchez denunciará la invasión rusa y defenderá el plan de paz de Zelenski, aunque también valora los esfuerzos diplomáticos de Pekín. - Ya hay veredicto en el juicio por la muerte de Alex, el niño de Lardero, en La Rioja. El acusado ha sido declarado culpable de matarlo y agredirle sexualmente. El juez tiene ahora que dictar la condena. La fiscalía y la familia piden prisión permanente revisable. - En estado crítico, una mujer quemada por su expareja en el barrio bilbaíno de Deusto. Al parecer, la dio una paliza y la prendió fuego después. El agresor, que ya tenía antecedentes por violencia de género, está detenido. - En los deportes, Carlos Alcaraz ya está en semifinales de Miami, ganó al americano Taylor Fritz en dos sets en una hora y 19 minutos sin darle ninguna posibilidad. En semifinales se enfrentará la próxima madrugada a otro de los tenistas del momento, a Jannik Sinner y ya está a dos victorias de mantener el n.º 1 del mundo. - Tras el parón de selecciones vuelve la liga y lo hace hoy con el Mallorca Osasuna. A falta de 12 jornadas, el Barça le saca 12 puntos al Madrid. Aun así, todavía hay mucho en juego: para evitar el descenso y por los puestos europeos. - En Fórmula 1, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Australia donde de nuevo los Red Bull con Verstappen a la cabeza son favoritos. Alonso volverá a luchar por el podio y por qué no, esa victoria número 33.

FOTO: SARA DIGGINS/AUSTIN AMERICAN-STATESMAN VIA AP