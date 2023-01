Telediario - 8 horas - 31/01/23 - Lengua de signos

La Justicia Europea aclara hoy el futuro judicial de Puigdemont y de los consellers huídos. Hoy responde sobre el alcance de las euroórdenes y sobre si Bélgica podía rechazar -como hizo- la extradición que solicitaba el juez Llarena. Mientras, el debate político sigue centrado en la reforma de la ley del solo sí es sí. Igualdad se abre a negociar "retoques penales" para volver a elevar las condenas mínimas. Su línea roja -dicen- es el consentimiento, el corazón aseguran de la norma. Esa reforma centrará hoy el primer cara a cara Sánchez - Feijóo de este año electoral. - Prisión incondicional y sin fianza para Yassine Kanjaa, presunto autor del asesinato de un sacristán en Algeciras. El juez le acusa de terrorismo y considera que era consciente de sus actos. El detenido declaró que "veía cosas" en su cabeza y salió a "atacar a los enemigos de Alá". - Se complica el acuerdo para la subida del Salario Mínimo. La CEOE no va a asistir a la reunión convocada hoy por Trabajo. Un encuentro a tres (gobierno, sindicatos y empresarios) para pactar la cuantía de ese aumento. La patronal argumenta que no se dan las condiciones y que no han recibido respuesta del Ministerio a su última propuesta. - El euribor no encuentra techo y termina enero en su nivel más elevado desde finales de 2008. El índice más utilizado para el cálculo de las hipotecas cierra el primer mes del año por encima del 3,3%. Eso se traducirá en 3.400 euros más al año, para un préstamo de 150.000 euros a 30 años. - El Congreso de Perú rectifica y volverá a debatir un posible adelanto electoral, que rechazó este pasado viernes. Volver a las urnas y hacerlo antes de que termine este 2023 es una de las principales peticiones de los manifestantes. Y parece la única solución a la crisis política y social que vive el país. - Y esta noche, primera semifinal del Benidorm Fest. A las 22:45 horas, nueve de los participantes de esta edición se subirán al escenario a defender sus canciones. Solo cuatro de ellos lograrán el pase a la gran final del próximo sábado. Lo podrán ver -por supuesto- en directo aquí en La1 y en RTVEPlay. - Y hoy se cierra el mercado de fichajes de invierno, y parece que Isco ya tendría destino. El malagueño podría estar cerca de firmar por el Unión Berlín. El segundo clasificado de la Bundesliga. El jugador firmaría hasta 2024 con opción a un año más. Pero no es el único movimiento que se podría hacer hoy que se cierra el mercado de invierno. Joao Cancelo, lateral derecho del City de Guardiola está a un paso de firmar por el Bayern de Múnich. - Gennaro Gattuso ya no es entrenador del Valencia. Según el club, esta decisión se ha tomado de mutuo acuerdo. Se pone al mando, una vez más, Voro González. - El clásico de semis de Copa del Rey podrán verlo aquí, en la 1 de televisión española. El partido de ida en el Bernabéu será la primera semana de marzo, y un mes después, la vuelta. La otra semifinal la jugarán Osasuna y Athletic.