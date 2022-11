Telediario - 8 horas - 30/11/22 - Lengua de signos

Ya conocemos la primera resolución del Supremo que aplica la ley del solo sí es sí. Es una condena de nueve años de cárcel y que, según los jueces, habría sido de un año más, de diez, con la ley anterior. Todavía es pronto para sentar jurisprudencia. El Supremo no establece un criterio general para la revisión de todas las sentencias y quiere analizar caso por caso. Esta primera revisión ha sido de los recursos presentados por los jugadores de La Arandina, condenados por abuso sexual. Con la nueva ley su delito pasa a ser agresión sexual. El fallo del Supremo elimina los atenuantes y por eso aumenta las penas. - El Gobierno defiende la elección para el Tribunal Constitucional del exministro Juan Carlos Campo y de Laura Díez, ex alto cargo en Moncloa. El resto de partidos, incluso Unidas Podemos, lo rechazan. - El ministro del Interior comparece hoy en el Congreso para responder por la tragedia de Melilla. Según Grande Marlaska, no hubo "ningún hecho trágico en territorio Español". Pero una nueva investigación periodística dice lo contrario. Es un documental de un consorcio internacional de periodistas, que también afirma que España devolvió 'en caliente' a 500 personas. Interior asegura que no presentan pruebas serias. - La propuesta del ministro Escrivá de aumentar el periodo de calculo de las pensiones de 25 a 30 años no ha gustado ni a la patronal ni a los sindicatos. Sostienen los sindicatos que perjudica a muchos trabajadores, a los que tienen una trayectoria laboral lineal o ascendente. La patronal no cree que haya acuerdo antes de fin de año, como se había comprometido el Gobierno con Bruselas. - El incremento del IPC este año confirma la revalorización de las pensiones. Subirán un 8,5 por ciento. Eso supone, en una pensión media, 107 euros más cada mes. Las máximas superarán los tres mil euros y las mínimas se quedan en 742. Es el incremento de las pensiones más elevado de la historia y supondrá casi 15.000 millones más de gasto a la Seguridad Social. - Argentina se juega el pase a octavos frente a la Polonia de Lewandoski. Si no quiere depender de otros resultados y empezar a tirar de calculadora, la albiceleste tiene que ganar. A los polacos les vale con un empate para asegurarse el pase. La previa de este partido arrancará en teledeporte a las 19:00 horas de la tarde. - La jornada de ayer nos dejó los primeros cruces de octavos de este Mundial. Paises Bajos se enfrentará a Estados Unidos y la Inglaterra de Harry Kane a Senegal. - Mañana turno de España frente a Japón. Partido que por supuesto podrán ver en la 1 de televisión española. La selección luchará frente a los nipones por un puesto en octavos y Luis Enrique, en principio, podrá contar con toda la plantilla a pesar de que ayer Gavi y Rodri se ejercitaron por separado.

FOTO: EFE/Villar López