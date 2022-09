Telediario - 8 horas - 30/09/22 - Lengua de signos

- Es la devastación que ha dejado a su paso por Florida el huracán Ian. Podría ser el más mortífero de la historia de este estado, según ha dicho Biden. Aunque aun no hay una cifra confirmada de fallecidos. Miles de personas siguen aisladas por las inundaciones. Ahora el huracán está en el Atlático, ha vuelto a coger fuerza y podría tocar tierra en Carolina del Sur en las próximas horas. - Hacienda plantea ventajas para las rentas inferiores a 21.000 euros. Y las que están por debajo de 15mil, no tendrán que hacer la declaración. Además crea un nuevo impuesto -que llama "impuesto de solidaridad"- para patrimonios superiores a 3 millones de euros, y que en la práctica desactiva el plan fiscal de Madrid y Andalucía. - El gobierno calcula que recaudará 3.100 millones. Para el PP es un plan "decepcionante y escaso". La CEOE critica que se grave a las grandes fortunas y liga los anuncios fiscales al "debate electoral". - Los sindicatos analizan la última propuesta del Gobierno para subir los salarios a los funcionarios. Hacienda mejora su oferta y plantea un incremento de hasta el 9 y medio por ciento repartido en 3 años. Está garantizada una subida del 8%... el resto dependerá de cómo evolucione la inflación y la economía. - Y en Bruselas, hoy, un encuentro decisivo para el futuro energético en la Unión Europea. col Los 27 se reúnen hoy para acordar la reducción obligatoria del consumo eléctrico y limitar los beneficios de las energéticas. Hay división sobre el tope a los precios del gas y se prevé un debate intenso entre los socios. - Putin hará oficial la anexión de los territorios ocupados en Ucrania donde se celebraron los referendos sin garantías. El Kremlin lo celebrará como una fiesta nacional. Naciones Unidas recuerda que el proceso no tiene validez legal y advierte que esta escalada en el conflicto es peligrosa e inaceptable. - Y después de dos semanas interrumpida por la Nations League, hoy se reanuda la Liga. Vuelve esta misma noche a las 9 con un Athletic de Bilbao - Almería. Veremos si los hermanos Williams estarán en el once inicial de Valverde después del desgaste físico de estos 15 días...