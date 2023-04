Telediario - 8 horas - 27/04/23 - Lengua de signos

Tres años después de ser anunciada, la Ley de la Vivienda llega hoy al Congreso. El Gobierno sacará la votación adelante tras el acuerdo con Esquerra y Bildu. El PP acusa al ejecutivo de intervencionismo y de beneficiar a los okupas. La ley limitará los precios de los alquileres en zonas tensionadas y reduce a la mitad -a 5- el número de inmuebles con los que un propietario pasa a considerarse un "gran tenedor". Las agencias inmobiliarias no podrán cobrar al inquilino y se prohiben los desahucios sin previo aviso. El enfrentamiento por Doñana se traslada a las instituciones europeas. El Partido Popular Europeo ataca a la Comisión, dice que al criticar la legalización de regadíos hace campaña por Pedro Sánchez. El comisario de Medio ambiente responde que es imparcial y que ha escuchado a todas las partes. - La Comunidad internacional celebra la llamada telefónica del presidente chino a Volodímir Zelenski, la primera desde el comienzo de la invasión. Estados Unidos, Europa y Rusia consideran que es una buena noticia. China seguirá con su papel mediador y, aunque mantiene su alianza con Moscú, enviará un representante a Kiev. - Decisión histórica del Papa: las mujeres y los laicos tendrán voz y voto en el sínodo de los Obispos. Se trata de la asamblea a la que el pontífice consulta los asuntos más relevantes. Es un gesto de apertura muy importante, aunque tres de cada cuatro participantes seguirán siendo obispos. - En nuestro país, este episodio de calor adelantado llega a su punto álgido. Como puede que se repita algo parecido antes del verano, Sanidad pedirá hoy a las Comunidades Autónomas que adelanten sus planes para combatir el exceso de temperaturas. Porque los médicos advierten: este calor repentino comporta riesgos para la salud. - El Barça perdió anoche contra el Rayo Vallecano, que está muy cerca de sellar la permanencia. Realmente era un partido importante para ambos equipos. El Barça podría haberse acercado un poco más a ese objetivo de sentenciar la liga. Habrá que esperar unas jornadas más. Mientras que los madrileños con 43 puntos duermen bastante más cerca de su meta: la salvación. Todavía no es matemática, pero desde luego mal se tendrían que dar las cosas para que el equipo de Iraola no siga un año más en primera. - El Atlético de Madrid volvió a ganar en el Metropolitano. Esta vez frente al Mallorca por 3 goles a 1 en un partido que empezó perdiendo. Los rojiblancos están a tan solo 2 puntos de alcanzar al segundo en la clasificación, el Real Madrid. - Y hoy tenemos Champions en esta casa, a las 7 menos cuarto podremos ver por Teledeporte, ese Barça-Chelsea. En juego? Una plaza para la final. Las azulgrana defienden el 0-1 de la ida. Y ATENCIÓN, porque este partido podría suponer el regreso de Alexia Putellas.

FOTO: EFE/ Jennifer Gómez