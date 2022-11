Telediario - 8 horas - 25/11/22 - Lengua de signos

Han sido nueve horas y medio de pleno de Presupuestos, seguidas de otras siete para debatir y aprobar el primer paso para cambiar el código penal y eliminar el delito de sedición. La votación de esa reforma ha sido "de viva voz". - Un sistema solicitado por el Partido Popular, para que cada diputado se retratase con su voto. Para los populares la reforma es un pago de Pedro Sánchez a los independentistas para mantenerse en Moncloa. Los socialistas han dejado claro desde el principio que todos iban a apoyar el cambio sin fisuras. - Presupuestos, sedición e impuestos a las energéticas, la banca y las grandes fortunas, el Congreso los ha aprobado en una votación igual, llamando a cada diputado uno a uno, eso ha alargado todavía más el pleno. - Toda la sesión parlamentaria ha estado marcada por los ataques personales a Irene Montero de Vox. Esta formación se reafirma. - 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, en lo que va de año. Es una cifra insoportable, pero es la más baja desde que hay registros, en 2003. En el día de la eliminación de la violencia contra la mujer nos fijamos en las víctimas mayores de 65 años. Muchas han sufrido años de maltrato sin recibir ayuda. - Y hoy es el Black Friday, día de ofertas y muchas compras. Este año viene marcado por la alta inflación. Más del 70% de los españoles prevé comprar algo, cinco puntos más que el año pasado y el segundo porcentaje más alto de toda Europa. Las asociaciones de consumidores advierten: muchos descuentos no son reales. Hay comercios que suben los precios en las semanas previas para poder bajarlos hoy. - Gran partido de Brasil con un claro protagonista, Richarlison, que ayer hizo un doblete para que su selección ganara a Serbia. Y uno de esos goles ya es para muchos el mejor tanto de lo que va de mundial. Miren esa chilena espectacular que llegó tras la asistencia de Vinicius. La mala noticia del partido la dio Neymar, que se marchó del terreno de juego lesionado. Sus médicos dicen que todavía es pronto para dar un diagnóstico, pero Tite, el seleccionador, asegura que va a volver a jugar en este mundial. - Y en este Mundial Cristiano ya ha hecho historia. Lo hizo marcando este gol que le convertía en el único jugador que ha anotado en 5 mundiales diferentes. Luego vemos la victoria por 3 goles a 2 de Portugal sobre la Ghana de Iñaki Williams. - Hoy España descansa y volverá mañana al trabajo para preparar el partido frente a Alemania del domingo. Partido que podrán ver por televisión española y donde no veremos el mismo once que frente a Costa Rica.