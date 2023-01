Telediario - 8 horas - 25/01/23 - Lengua de signos

Alemania cede a la presión internacional y después de días de intensas conversaciones, enviará a Ucrania sus propios tanques Leopard. Una llamada de Joe Biden a Olaf Scholz puede haber sido clave para este cambio de postura del gobierno alemán. No hay todavía confirmación oficial, es una exclusiva del semanario Der Spiegel, y por eso el interés por escuchar esta misma mañana al canciller alemán en el Bundestag es máxima... Unas horas antes, Polonia pedía autorización a Berlín para enviar a Ucrania los Leopard que tiene el ejército polaco. - Estados Unidos -también sin confirmación oficial- podría enviar otros tanques, los Abrams. Hasta ahora, el Pentágono mantenía que son blindados difíciles de manejar y mantener. Si se confirma, Washington reforzaría su apoyo a Ucrania con armas cada vez más sofisticadas. - Zelenski pide urgencia a Alemania y Estados Unidos, "menos palabras y más decisiones". Para resolver el escándalo de corrupción vinculado a toda esa ayuda militar, el presidente ucraniano ha remodelado su gobierno: Ha destituido a cuatro viceministros y cinco gobernadores por haber aceptado sobornos. - En Perú, la tensión en las calles es máxima por los enfrentamientos entre los manifestantes y la polícía en la capital. Una batalla campal en el centro de Lima. La presidenta Dina Boluarte criminaliza las protestas, niega la represión policial y pide una "tregua a nivel nacional”. - Triple huelga hoy en Cataluña. En sanidad, educación y se ha sumado el sector del taxi. Los médicos piden más medios y personal en atención primaria. Los docentes, que se cumplan los acuerdo que garantizan sus derechos laborales. Y los taxistas protestan contra las plataformas de vehículos sin conductor, los VTC. - Polémica en la Complutense que ha nombrado "alumna ilustre" a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un grupo de estudiantes denuncia que fue una propuesta del rector que no pasó por la Junta de Facultad. Hubo gritos a favor y en contra, dentro y fuera del acto. Díaz Ayuso responsabiliza a los partidos de la izquierda. - Hoy, el partido de Copa del Rey que enfrenta a Osasuna y Sevilla lo podrán ver en la 1 de TVE a partir de las 22:00 horas. Partido de cuartos que se va a disputar en Pamplona con unas temperaturas gélidas. Pero una hora antes lo hace el Barça, que recibe a la Real Sociedad de Imanol Alguacil. Una Real, que como venimos diciendo, está en un momento de forma espectacular. Pero a la que se le resiste el Camp Nou. Hace 32 años, que se dice pronto, no gana en el estadio del Barça. - Mañana Valencia-Athletic y el plato fuerte de estos cuartos, el derbi madrileño. Ancelotti tiene la enfermería algo cargada pero recupera a Alaba en defensa. Y precisamente con un defensa, pero del Atleti, ha estado un equipo de televisión española con Stefan Savic. - Y en el mundial de balonmano, hoy partido clave para España. Se juega el pase a semifinales contra la Noruega de Sagosen. Partido que podrán ver a partir de las 6 de la tarde por Teledeporte.