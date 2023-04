Telediario - 8 horas - 24/04/23 - Lengua de signos

Los restos de José Antonio Primo de Rivera saldrán esta mañana de la basílica del valle de Cuelgamuros. Tras la exhumación, serán trasladados al Cementerio de San Isidro, donde están enterrados varios familiares del fundador de la Falange. Este traslado se lleva a cabo para cumplir con la Ley de Memoria Democrática, que no permite que la tumba esté en un lugar preeminente de la basílica, donde está ahora. Será el quinto entierro de José Antonio Primo de Rivera desde que fue fusilado durante la guerra civil. - El rey emérito alarga su estancia en España. Ahora está en Vitoria por motivos médicos. Tras pasar cinco días en Sanxenxo, donde finalmente no ha podido participar en las regatas, Juan Carlos I ha volado hasta la capital vasca. Allí, ha pasado la noche en una clínica privada y no se sabe cuándo regresará a Abu Dabi. - La exconsellera de la Generalitat Clara Ponsatí tiene que comparecer hoy en el Tribunal Supremo. Está en Bruselas y ya ha dicho que no vendrá, por lo que el juez Llarena podría dictar una orden de detención. Si es así, la eurodiputada sería arrestada si regresa a España, como hizo hace un mes. - La mayoría de los españoles que vivían en Sudán ya están fuera del país. Dos aviones del Ejército del Aire los han trasladado desde la capital, Jartum, hasta Yibuti. Además de españoles, han podido sacar del país a otras 70 personas de ocho nacionalidades diferentes. - El Barça, está hoy un paso más cerca del título de liga gracias al triunfo por 1-0 ante el Atlético de Madrid. Ferran Torres fue el autor del único gol del partido en una tarde en la que los del Cholo tuvieron muchas oportunidades como este larguero de Griezmann nada más empezar el partido. El Barça está 11 puntos por encima del Real Madrid a ocho jornadas del final de la liga. - El Sevilla ganó al Villarreal en el minuto 94 con el gol de un En Nesyri en racha. Decimoquinto gol esta temporada para el marroquí. Los de Mendilibar cierran así 7 días perfectos con 3 partidos y 3 victorias. Valencia, Manchester United y la de ayer contra el submarino amarillo. - Carlos Alcaraz vuelve a reinar en el Conde de Godó por segundo año consecutivo. Ganó en la final a Tsitsipas en dos sets sin darle ninguna opción al griego. Si Carlitos ganara el Mutua Madrid Open, y jugará en Roma, llegaría como número 1 del Mundo a Roland Garros.