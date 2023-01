Telediario - 8 horas - 24/01/23 - Lengua de signos

Nuevo tiroteo en California. Han muerto al menos siete personas. El presunto autor ya está detenido y no se conocen aún sus motivaciones. Ocurre solo un día y medio después de la masacre también en California durante la celebración del año nuevo chino, con once muertos. Y hace apenas unas horas dos estudiantes han muerto en otro tiroteo en una escuela de Iowa. - La Unión Europea enviará más armas a Ucrania. Otros 500 millones de euros. En esto hay acuerdo de los 27, pero siguen las diferencias sobre el envío de tanques. Los socios europeos han empezado a tomar posiciones en el tema. Pero Alemania no cede a la presión de momento. - Polonia sí quiere enviar esos tanques aunque no tenga el permiso del Berlín, que es quien los fabrica. Quiere mandarlos junto a una pequeña coalición de países, los más cercanos geográficamente a Rusia, los que sienten la amenaza más próxima. - En Valladolid, condena unánime por el último crimen machista. Un hombre ha matado presuntamente a su pareja y a la hija de esta, de 8 años. Después se ha autolesionado y está hospitalizado bajo custodia policial. Seis mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas este año. - Los médicos de familia catalanes comienzan hoy una huelga. Se suman a Madrid y Andalucía. También están convocados a un paro los letrados de la administración de justicia. Nunca antes habían estado en huelga indefinida y advierten: se pueden suspender nueve mil juicios al día. - El nucleo de la Tierra podría haberse detenido. Lo dice un equipo de geólogos chinos que asegura que podría empezar a rotar en sentido contrario. Y Entre sus posibles consecuencias: Invertir los campos magnéticos o acortar la duración de los días. - Y en la liga, sigue siendo protagonista el VAR. La última vez esta misma noche en el partido del Valencia y el Almería en Mestalla que acabo empate a 2. Hasta en dos ocasiones el árbitro de campo pito una decisión y el VAR actuó para corregirle pero no ha sido el único partido marcado por las decisiones arbitrales. En segunda, el técnico del Andorra, Eder Sarabia se mostró muy enfadado en rueda de prensa no por la decisión del colegiado sino por el tiempo que tardó en tomarla. - Mañana vuelve la Copa con el Barça-Real Sociedad y el Osasuna-Sevilla, que podrán ver a partir de las 10 de la noche aquí en la 1 de televisión española. Y el jueves, el esperado derbi Real Madrid - Atlético será el encuentro con menos seguidores rojiblancos en esta Copa porque el Real Madrid sólo ha enviado al Atlético 334 entradas para el partido. - Y en el mundial de balonmano, España ya conoce a su rival en los cuartos de final. Será Noruega después de ganar ayer 28 a 26 su partido ante Alemania.