Telediario - 8 horas - 22/05/23 - Lengua de signos

Victoria contundente de los conservadores en las elecciones en Grecia. El primer ministro, Mitsotakis, obtiene el 40% de los votos, el doble que Syriza, la formación izquierdista de Tsipras. Aun así, no consigue la mayoría absoluta y el país podría volver a las urnas. Mitsotakis prefiere repetir elecciones para conseguir mayoría absoluta antes que pactar con otros partidos. - Después de días de incertidumbre, todos los vecinos desalojados por el incendio de Las Hurdes y Sierra de Gata ya han podido volver a sus casas. El fuego podría darse por controlado a lo largo del día. Casi 9.000 hectáreas quemadas, según datos oficiales. La buena noticia es que quedan islas de vegetación que no están completamente quemadas. La prioridad es que el fuego no se reactive en esas zonas para poder salvarlas. - En Ucrania, siguen las dudas sobre si Rusia tiene el control de la ciudad de Bajmut. Putin ha llegado a felicitar a los mercenarios de Wagner por la supuesta conquista. Kiev lo desmiente. Zelenski asegura que su ejército todavía sigue allí. - El presidente ucraniano lo ha dicho en la cumbre del G7, en Hiroshima. Allí ha recibido el apoyo cerrado de los aliados, que además, han puesto el foco en China. Quieren reducir su dependencia económica del gigante asiático, aunque sin romper con él. - En El Salvador se investigan las causas de la estampida en un estadio que ha provocado la muerte de al menos 12 personas y otras 100 han tenido que ser hospitalizadas. Se sospecha que pudo haber sobreventa de entradas. - En los deportes, el Real Madrid es el protagonista tanto en fútbol como en baloncesto. Primero el Real Madrid de baloncesto que se convirtió en campeón de la Euroliga. Un equipo al que daban por muerto en cuartos final y que no era para nada favorito en esta final four. Ganó primero al barça en semifinales el viernes y ayer con esa canasta de Sergio Llull a falta de 3 segundas ganaba a Olympiacos para conseguir la undécima Copa de Europa de baloncesto. - Y también fue protagonista el de fútbol y en particular Vinicius. El brasileño paró el partido por insultos racistas por parte de un sector de la grada valencianista. El Valencia ha identificado a 2 personas que echó del campo. Después Vinicius acabó expulsado y el Madrid perdió 1-0 en Mestalla.