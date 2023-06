Telediario - 8 horas - 20/06/23 - Lengua de signos

Sigue desaparecido el submarino que llevaba turistas a ver los restos del Titanic, a casi cuatro mil metros de profundidad en el Atlántico y a más de 600 kilómetros de la costa. Hace horas que se perdió su rastro y no han podido restablecer el contacto con el sumergible. No está claro cuántos pasajeros van dentro, pero tiene capacidad para cinco personas. - Esta mañana se constituyen los parlamentos de Extremadura y Baleares, dos comunidades en las que el Partido Popular necesitaría el apoyo o la abstención de Vox para gobernar. - Y en la precampaña para las generales, los socialistas ponen el foco en estos pactos. Sanchez asegura que PP y Vox son lo mismo, mientras que Feijóo marca distancias sobre asuntos como la violencia de género. - Donald Trump justifica por qué no devolvió los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca. Estaba muy ocupado para buscarlos, dice. Primero tenía que sacar de las cajas sus objetos personales, como camisetas de golf o zapatos. Entre los documentos había información clasificada sobre secretos nucleares. Trump está procesado por 37 delitos. - Avance esperanzador para bebés extremadamente prematuros. Científicos españoles han creado una placenta artificial que ha permitido mantener algunos días con vida a fetos de oveja. Aporta oxígeno y nutrientes, igual que el útero materno, y esperan que en unos años sirva para que los bebés terminen de desarrollarse fuera del vientre de la madre y garantizar así su supervivencia. - La selección española ya ha celebrado con los aficionados su primera Liga de Naciones. Con una parte de la afición aquí en Madrid, los que pudieron desplazarse hasta el Wizink Center para celebrar el primer título de la selección española desde 2012. Muchos de los asistentes, muy jóvenes, celebraban por primera vez un éxito de la selección, ya que probablemente no vivieron la época dorada de la Roja. La fiesta se cerró con un manteo al seleccionador: Luis De la Fuente. - Y hoy en ese mismo pabellón, en el Wizink Center, se disputará el tercer partido de las finales de la ACB. Si gana el Barça, el título es suyo. Si no, el jueves se jugaría un cuarto y quien sabe si un quinto en Barcelona.

FOTO: Woods Hole Oceanographic Institution / AFP