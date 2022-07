Un brigadista de 62 años, Daniel Gullón Varas, ha fallecido luchando contra el fuego en Losacio, en la provincia de Zamora. Un incendio declarado a última hora de la tarde y que ha provocado la evacuación de cinco localidades de la comarca de Tábara. La ola de calor no cesa y los incendios forestales se multiplican por toda la Península. En total, se han quemado cerca de 20.000 hectáreas en los últimos días. La oleada de incendios se alimenta de las altas temperaturas que desde hace una semana sufre la mayor parte del país, con valores que en muchos puntos sobrepasan los 40 grados.

En Barcelona preocupa especialmente el incendio de El Pont de Vilomara, que ha arrasado ya 1.200 hectáreas y afecta a varios municipios. Cerca de 1.000 vecinos han tenido que ser desalojados y las columnas de humo son visibles desde varios puntos de la región. Incluida Barcelona ciudad.

En Extremadura, la comunidad más afectada, se mantienen focos activos en Las Hurdes, el Jerte y en Miravete. Está previsto que el rey y el presidente del Gobierno se trasladen hoy hasta las comarcas más castigadas por las llamas. Tanto el Rey como el presidente del Gobierno estarán también en la inauguración del nuevo tren que enlaza Cáceres y Badajoz.

Un tren que ha levantado mucha polémica en las últimas semanas. La oposición y diversos colectivos denuncian que el servicio no cumple las características de los trenes de Alta Velocidad que se habían prometido.

La guerra de Ucrania cumple 145 días. El presidente Zelenski ha anunciado la destitución del jefe del Servicio de Seguridad y a la fiscal general del país. Kiev cree que decenas de funcionarios de estos departamentos están colaborando con Moscú. Y sobre el terreno, Rusia advierte: si el ejército ucraniano ataca posiciones en Crimea, habrá una respuesta contundente. Se desencadenará el juicio final, ha dicho el ex presidente Dimitri Mevdevev.

El nuevo héroe del Barça ha llegado. Robert Levandoski ya está en Miami y se ha unido al resto de sus compañeros para hacer la pretemporada con el equipo azulgrana. Su debut podría llegar el próximo sábado contra el Real Madrid en un partido que podremos ver en Televisión Española.

La Selección Española vuelve hoy a los entrenamientos tras el día de descanso. El miércoles jugarán los cuartos de final de la Eurocopa contra la anfitriona, contra Inglaterra, y Jorge Villa podrá contar con todas las jugadoras para buscar por segunda vez en su historia el pase a semifinales.

Foto: EFE/Ismael Herrero