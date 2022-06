Telediario en lengua de signos Telediario - 8 horas - 17/06/22 - Lengua de signos Espacio de información nacional e internacional diaria, en directo. 00:30:20 Recomendado para todos los públicos

Telediario - 8 horas - 17/06/22 - Lengua de signos Recomendado para todos los públicos VO Sinopsis La ola de calor, dicen, empezará a remitir el domingo pero lo que no bajará será la temperatura política... Porque precisamente el domingo, los andaluces eligen a su nuevo gobierno...Y los partidos apuran el tiempo, hoy termina una campaña electoral marcada por el debate sobre los pactos y por los termómetros por encima de los 40 grados... Y en Valencia, además, pendientes del futuro político de Mónica Oltra...- La vicepresidenta de la Generalitat está imputada por el Tribunal Superior de Justicia, por el supuesto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. La oposición ha pedido que dimita o que el president la destituya. Ximo Puig, de momento, dice que espera que el caso se aclare cuanto antes.- La gasolina más cara, la luz más cara. Las medidas del gobierno para rebajar los precios no frenan la escalada. Los carburantes superan ya oficialmente los dos euros el litro y el megavatio hora se paga a 266 euros, 7 más que ayer. - La inflación y la crisis energética están provocadas, en buena medida, por la guerra de Ucrania. 114 días han pasado desde que Rusia invadió el país y los combates siguen en el Donbás. La Comisión Europea empieza a debatir si otorga a Ucrania el estatus de candidato a entrar en la Unión. La decisión se tomaría la semana que viene. - Ambiente seco, altas temperaturas. Con la ola de calor han llegado los incendios forestales. En Lleida, en Zaragoza, en Zamora, en Navarra. Los expertos advierten de que este fin de semana el riesgo se multiplica. - Hoy, Madrid es sede del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. España corre un riesgo serio de convertirse en un desierto en tres cuartas partes de su territorio. El cambio climático, la construción y la agricultura descontroladas son los principales problemas que impiden frenar su avance. -Desfile de Dior, en la Plaza de España de Sevilla. La firma francesa ha presentado allí su colección crucero 2023. Diseños inspirados en la ciudad, en la feria de abril y en la tradición española. Sevilla, convertida por unas horas en capital de la moda, en un desfile histórico, con música compuesta por Alberto Iglesias y 900 invitados. - Decisiones trascendentales para el futuro inmediato del FC Barcelona, para su viabilidad económica. Una asamblea extraordinaria de socios dio anoche su respaldo a la intención de la junta de Laporta de vender a terceros la mitad de su negocio de productos de club y de hasta un 25% de sus derechos de televisión. El objetivo es conseguir cerca de 700 millones de euros y salir de números rojos...FOTOGRAFÍA: EFE/ Manuel Bruque. Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

