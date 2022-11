Telediario - 8 horas - 14/11/22 - Lengua de signos

Los transportistas autónomos han comenzado esta medianoche una huelga indefinida en todo el país. Denuncian que no se está cumpliendo la ley que les garantiza que no trabajen a pérdidas. El Gobierno lo niega y rechaza el paro, que no tiene el apoyo de la patronal mayoritaria ni de las principales asociaciones y sindicatos del sector. La protesta llega en vísperas del Black Friday y de la campaña de navidad. Este mismo colectivo ya se movilizó en marzo y paralizó la distribución de muchos productos básicos. Para evitarlo ahora, el Ministerio del Interior ha desplegado un amplio dispositivo especial de seguridad. - Son algunas de las quejas más repetidas en la manifestación en Madrid en defensa de la sanidad pública. Acusan al Gobierno de Díaz Ayuso de desmantelar la atención primaria. Han participado 200.000 personas, según la Delegación del Gobierno, 670.000, según los convocantes. - La policía turca ha detenido a la supuesta terrorista que ha provocado la explosión de Estambul. Han muerto seis personas y hay más de 80 heridos. Aunque hasta ahora ningún grupo terrorista ha reivindicado el ataque, el gobierno señala directamente al grupo armado PKK. - En Ucrania, Zelenski denuncia las atrocidades cometidas por el ejército ruso durante la ocupación de Jersón. Tras la retirada de las tropas de Putin, el presidente ucraniano habla de más de 400 crímenes de guerra. Ahora, los combates se intensifican en el este del país. - Joe Biden y Xi Jinping se reúnen por primera vez desde que son presidentes. Lo harán antes de la cumbre del G20 en Bali, y tras meses de tensas relaciones entre China y Estados Unidos por Taiwán. Entre los temas que afectan a las dos potencias está también la invasión de Ucrania o los ensayos nucleares de Corea del Norte. - Quedan seis días para el Mundial y la selección se concentra este lunes en las Rozas. A las 18:30 será el primer entrenamiento de los 26 elegidos por Luis Enrique y ya mañana partirán a Amán para disputar (COLAS) el único partido amistoso antes de la cita mundialista contra Jordania. España debutará frente a Costa Rica el próximo miércoles 23 a las 5 de la tarde, un partido que podrán ver en la 1 de televisión española. - Un mundial en el que veremos a Cristiano Ronaldo, aunque no sabemos si le veremos de vuelta con su equipo, el Manchester United después de la durísima entrevista que ha concedido en Reino Unido, dice que se siente traicionado por el club y por el entrenador, al que según él, no tiene ningún respeto. - Rafa Nadal ha vuelto a perder en su debut en un torneo y con este ya van 3 seguidos. Anoche lo hizo en el de Maestros frente a Taylor Fritz en dos sets. Lo bueno es que todavía tiene otra oportunidad para meterse en semifinales, será contra el canadiense Aliassime.