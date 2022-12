Telediario - 8 horas - 13/12/22 - Lengua de signos

PSOE y Esquerra pactan una reforma del delito de malversación con una rebaja de las penas máximas, que bajan de 12 a 4 años, siempre que no haya enriquecimiento personal. Esa reforma se aprobará el jueves en un pleno extraordinario en el Congreso. Malversación fue uno de los delitos por los que se condenó a los líderes del proceso independentista en Cataluña. Pero los socialistas y republicanos discrepan sobre cómo les va a afectar a los condenados. Según el PSOE, sus conductas seguirían penadas, pero Esquerra defiende que -con el cambio- no se puede castigar la organización del proceso independentista. Unidas Podemos ha mostrado sus dudas aunque votará a favor y el PP ha vuelto a pedir la convocatoria de elecciones si el Gobierno sigue adelante con la reforma del código penal. - El PSOE desiste y no propondrá más cambios a la ley trans. Los socialistas renuncian después de quedarse solos en la votación de la enmienda con la que querían que fuese necesaria la autorización de un juez para que los menores de 14 a 16 años puedan cambiar su sexo en el registro. - Habrá subvenciones para empresas que reduzcan la semana laboral a cuatro días sin recortar los sueldos: 150.000 euros para paliar los costes que podría suponer esta medida. Es un proyecto piloto que comenzará a aplicarse en unas 70 pymes. - Y sobre el Catargate, la policía ha entrado en el Parlamento Europeo para inspeccionar varios despachos. Desde el viernes han realizado 20 registros y se han incautado de cientos de miles de euros. La vicepresidenta del Parlamento sigue detenida, y hoy se decidirá si se propone su cese. - En Perú suben a siete los muertos en las protestas a favor del expresidente Pedro Castillo tras su intento de autogolpe de Estado. La justicia decidirá hoy si le mantiene en prisión. Castillo dice en una carta que está secuestrado y llama usurpadora a la actual presidenta Dina Boluarte. - Argentina y Croacia se enfrentan hoy para meterse en la final. A partir de las 8 menos cuarto en la 1 podremos ver este primer partido de semifinales que enfrenta a la Argentina de Messi contra la Croacia de Luka Modric. La albiceleste jugará su sexta semifinal y nunca ha perdido una en un Mundial. Croacia ha disputado dos hasta el momento, una la perdió y otra la ganó. - Mañana ya es el turno para la segunda semifinal. Francia se enfrenta a Marruecos. Los franceses, favoritos en las quinielas, pero no en las gradas. Se calcula que los aficionados que apoyen a la selección marroquí sean unos 50.000. - Luis de la Fuente ya ha sido presentado como nuevo seleccionador nacional de fútbol y lo hizo el mismo día que Luis Enrique hablaba por primera vez después de conocerse su no renovación. Luego escuchamos a los dos.