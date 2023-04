Telediario - 8 horas - 10/04/23 - Lengua de signos

Jon Rahm se ha convertido esta noche en el cuarto español en enfundarse la chaqueta verde del Masters de Augusta. El vasco gana así su segundo Grand Slam tras el US Open de 2021 y recupera el número uno mundial. El mismo día que Rahm se ha hecho con la chaqueta, Seve ganó su segunda y última hace 40 años y Jon Rahm siempre ha mostrado la gran admiración que sentía hacia el cántabro. Olarzábal, otro de los cuatro golfistas españoles que han ganado este trofeo era el primero en acercarse a Rahm para decirle al oído "tenía que ser hoy" en referencia al cumpleaños de Ballesteros. Por cierto, Rahm se ha acordado también de Rafa Nadal. - Hoy todavía es festivo en seis comunidades y la operación retorno continúa... La Semana Santa termina con cifras récord de turismo. - La subida de los precios no ha frenado las ganas de viajar y el sector calcula que se han superado los niveles de 2019, que fue el mejor año de la historia. En las carreteras han muerto 28 personas, una más que el año pasado. - China redobla la presión sobre Taiwan con más maniobras militares. Ha rodeado la isla y simulado ataques de precisión. Pekín asegura que es una advertencia y Estados Unidos exige a China que se modere. - Y en Jerusalén las medidas de seguridad son máximas, aunque no se hayan repetido los incidentes de los últimos días en la explanada de las mezquitas. En la frontera con Siria sí que ha aumentado la tensión con varios bombardeos. - En Marsella, ya han encontrado dos cadáveres entre los escombros de un edificio que se ha derrumbado. Los bomberos siguen buscando a siete desaparecidos y han evacuado a 180 personas en viviendas próximas. El derrumbe se produjo tras una explosión. - Esta gran avalancha en los Alpes franceses ha dejado al menos cuatro muertos y varios heridos. Ha ocurrido cerca del Mont Blanc, en una zona muy frecuentada por montañeros. Las causas más probables del desprendimiento de hielo y nieve, han sido el viento y el calor inusual para estas fechas. - Los incendios se vuelven a cebar con Asturias, con más de 20 fuegos activos durante el fin de semana. El riesgo de que se declaren más fuegos forestales sigue siendo máximo hoy. El presidente del Principado insiste en que son provocados y habla de acciones organizadas.