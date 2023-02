Telediario - 8 horas - 10/02/23 - Lengua de signos

Localizar a supervivientes entre los escombros de los edificios derruidos en Turquía y Siria es ahora prácticamente imposible. Los equipos de emergencia siguen trabajando. Esta ha sido la cuarta noche de búsqueda. Son ya más de 20.000 fallecidos. Los cadáveres se amontonan. Las morgues están desbordadas. Pero la prioridad es atender a quienes sí han logrado sobrevivir. La ayuda de Naciones Unidas ha comenzado a llegar a Siria. - España se ha volcado para ayudar. Mantas, ropa de abrigo, alimentos, pañales y todo lo que pueda ser útil en mitad de una tragedia como esta se organizan para enviar a las zonas devastadas. - Volodímir Zelenski ha terminado su gira europea en Bruselas. A pocos días de que se cumpla un año del comienzo de la invasión, el presidente ucraniano insiste: Su ejército necesita aviones de combate de Occidente. - Y desde Bruselas también, Pedro Sánchez ha dicho que NO hay riesgo de ruptura del gobierno de coalición y que la ministra Montero cuenta con su apoyo. Asegura que la mejor manera de proteger a las víctimas es con la reforma de la ley del solo sí es sí propuesta por los socialistas. - Y desde hoy, las fuerzas de seguridad podrán alertar a las mujeres víctimas de violencia machista si su agresor es reincidente. No será un aviso automático, explican fuentes de Interior, se valorará el riesgo de la mujer en cada caso. En el sistema VioGen hay más de 60.000 agresores persistentes. - Y mañana sábado en Sevilla, los Premios Goya. En Sevilla y aquí en Televisión Española. Podrán seguir todos los detalles de la alfombra previa en un programa especial con entrevistas a los nominados. Y la gala -por supuesto- también en directo a partir de las 10 de la noche. - El Real Madrid prepara ya la final del Mundial de clubes que disputará mañana. Carlo Ancelotti además recupera efectivos para esa final del sábado. Benzema y Militao viajaron ayer hasta Marruecos para incorporarse al resto de la expedición, aunque no están plenamente recuperados de sus lesiones. Hoy entrenarán y según lo que vea Ancelotti decidirá si están para jugar o no. - Y mientras el Madrid está en Rabat, hoy se reanuda la liga en España con un Cádiz-Girona. El Barça, líder de la competición, se enfrenta este domingo al sexto, el Villarreal. El presidente blaugrana, Joan Laporta, habló ayer sobre las duras declaraciones del hermano de Leo Messi. - El Barça de baloncesto ganó en Euroliga al Virtus Bolonia de Sergio Scariolo 75-92. Mirotic, con 17 puntos, y Abrines, con 16, lideraron la victoria blaugrana. En el tercer cuarto la diferencia llegó a ser de 37 puntos.