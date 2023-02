Telediario - 8 horas - 09/02/23 - Lengua de signos

Los equipos de emergencia mantienen su batalla contra el frío. Ya han pasado más de 72 horas desde que la tierra tembló. Las posibilidades de localizar a personas con vida entre los escombros se reduce con el paso de las horas. Las cifras siguen aumentando mientras el tiempo se agota: son ya 15.000 los fallecidos y 63.000 los heridos. La situación es crítica en las zonas devastadas, el trabajo continúa. Y surgen dificultades también para coordinar la ayuda. El presidente turco Recep Tayip Erdogan reconoce problemas en la respuesta, pero mantiene que "todo está bajo control". La situación se agrava en Siria, donde los terremotos han golpeado un país que lleva 13 años en guerra. - Volodímir Zelenski ha dormido en París y esta mañana viaja a Bruselas. Allí participa en el Consejo Europeo. Es su tercer viaje fuera de Ucrania desde el comienzo de la invasión. En París y antes en Londres, Zelenski ha pedido aviones de combate para poder terminar la guerra. - La ministra de Justicia asume en primera persona la reforma de la ley del 'solo sí es sí' y las posibles consecuencias. Irene Montero advierte que no cederá para volver al código penal de 'La Manada'. Mientras Sánchez defiende que "da la cara", el PP critica que "su soberbia le impide ser feminista". - Y hoy -superadas las abstenciones y recusaciones- el Constitucional estudia el recurso del PP contra la Ley del Aborto de 2010. El pleno debate si la información que reciben las mujeres que quieren abortar se ajusta a la Constitución. Se prevé que la mayoría progresista del Tribunal avale íntegramente la ley. - Y después de ganar anoche su partido, el Real Madrid jugará la final del Mundial de Clubes en Rabat, después de haber ganado al Al-Ahly egipcio por 4 goles a 1. Y a pesar de lo abultado que acabó siendo el resultado, el Real Madrid no hizo un gran partido. Volvieron al once Kross y Modric, el croata por cierto, falló un penalti. Abrió el marcador Vinicius y lo cerró un canterano, Sergio Arribas, que sólo tardó 27 segundos en anotar. - Y la FIFA ya ha anunciado a los 3 nominados a mejor portero de los premios The Best, entre ellos 2 conocidos de la liga. El guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois, favorito a llevárselo y el del Sevilla, Yassine Bono.