Telediario - 8 horas - 08/06/23 - Lengua de signos

Se agota el plazo para formar coaliciones para las generales. Sumar y Podemos siguen por el momento sin llegar a un acuerdo. Pero ha habido un cambio: el tono de las declaraciones se ha rebajado en las últimas horas, con llamadas a la integración, y todos piden que sea cuanto antes. - El Papa se recupera en el hospital después de una operación de urgencia de una hernia abdominal. La intervención ha durado tres horas y no ha tenido ninguna complicación, aunque tendrá que estar ingresado al menos cinco días. Hace dos meses también le atendieron en el mismo hospital por una bronquitis. - El futuro judicial de Trump se complica todavía más. Avanza la investigación sobre los documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca y que el FBI encontró en su mansión de Florida. La Fiscalía ya le ha comunidado que le investiga y tendrá la posibilidad de declarar voluntariamente. - Escándalo en Alemania por varias denuncias de abusos sexuales contra el líder del grupo de rock industrial Rammstein. col Acusan también a una representante de la banda de reclutar chicas para fiestas privadas, en las que las habría agredido el cantante. Muchos fans del grupo ya han revendido sus entradas de la gira tras conocerse las denuncias. - Messi no jugará la próxima temporada en el Barcelona. Ya ha confirmado su próximo destino: el Inter Miami. Messi ha puesto fin a semanas de rumores alimentados también después de la reunión que mantuvo su padre con el presidente del Barça, Joan Laporta, hace apenas unos días. El argentino ha confesado que su deseo era volver al Barcelona pero que no quería que su regreso significara bajar el sueldo de otros jugadores y ha insistido en que no quería revivir lo que pasó hace dos años con su salida. - Gran fichaje el de Miami y gran fichaje el que ha hecho el Real Madrid. Jude Bellingham llegará a la capital española para vestir la camiseta blanca durante los próximos seis años. El Madrid ha cerrado su fichaje por 103 millones.