Telediario - 8 horas - 05/05/23 - Lengua de signos

En Serbia ha vuelto a pasar, un nuevo tiroteo deja ocho muertos y una decena de heridos. Un hombre habría disparado desde un coche en marcha tras discutir con un policía. Después ha huido y a esta hora siguen buscándolo. Ha ocurrido apenas dos días después de la matanza en una escuela de Belgrado. Un alumno de 13 años mató a ocho compañeros y un guardia de seguridad. - Rusia lleva el tono de sus acusaciones a un nivel extremo tras el supuesto ataque al Kremlin: Culpa directamente a Ucrania, pero ahora señala como responsable a Estados Unidos. Moscú dice que Washington decide objetivos y que Kiev los ejecuta. La Casa Blanca lo desmiente. Para Rusia fue un intento de magnicidio, aunque Putin no suele dormir allí. El supuesto ataque no ha afectado a su actividad, según estas imágenes distribuidas por el Kremlin. Zelenski pide que juzguen al presidente ruso por crímenes de guerra, en un tribunal especial, como el de Núremberg tras la segunda guerra mundial. - El Banco Central Europeo sigue subiendo los tipos, un cuarto de punto, como se esperaba. Ralentiza el incremento, pero advierte, esta no es la última subida. Su presidenta, Christine Lagarde, insiste en que es necesario seguir combatiendo la inflación. - Todos los interinos que se presentaron a las últimas oposiciones de la Generalitat de Cataluña tendrán que repetir las pruebas. Fueron un caos con retrasos de horas para hacer el examen, falta de sillas o copias de exámenes para todos los aspirantes. La Generalitat y la empresa que organizaba las pruebas se acusan mutuamente de estos fallos. - El Real Madrid de baloncesto ganó en Belgrado y empata la eliminatoria que se decidirá el próximo miércoles, y podría hacer historia porque si gana sería el primer equipo en remontar un 2-0 en una eliminatoria de Cuartos de Final de Euroliga. Los de Chus Mateo volvieron a ganar en el infierno serbio con un gran Tavares. La nota negativa la lesión de Deck cerca del final del partido. - Mañana, a las 22:00 horas, Real Madrid - Osasuna, la final de la Copa del Rey, que podremos ver en directo en esta casa, en La 1. La Copa ya ha viajado hasta Sevilla, recordamos que el partido se disputa en la Cartuja y en Televisión Española hemos hablado con dos protagonistas: Rodrygo y el Chimy Avila. - Hoy Carlos Alcaraz cumple 20 años, y el murciano lo celebrará jugando las semifinales del Mutua Madrid Open frente al croata Coric. La sorpresa la dio ayer el otro favorito a ganar el torneo. Tsitsipas cayó eliminado ante Struff y deja a Carlitos como principal favorito.