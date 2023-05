Telediario - 8 horas - 03/05/23 - Lengua de signos

Moncloa se enfrenta a la Comunidad de Madrid por no dejar subir al ministro Félix Bolaños a la tribuna del desfile del 2 de mayo. El Gobierno de Ayuso alega que no estaba invitado. El Gobierno responde que por ley los ministros tienen preferencia sobre otras personas que sí estuvieron en la tribuna, como el líder de la oposición. - Sube también la tensión entre el Ejecutivo y el PP por la reunión de Alberto Núñez Feijóo con fiscales de la asociación conservadora. Fue hace dos semanas pero no se ha conocido hasta ahora. Algunos fiscales le mostraron su apoyo y el líder de la oposición les prometió derogar leyes recientes si llega al poder. El Gobierno ha mostrado su enfado, el PP le resta importancia. - Hoy la Reserva Federal y mañana el Banco Central Europeo deciden si siguen subiendo los tipos de interés. El objetivo es contener la inflación. Se espera que el regulador monetario de Estados Unidos eleve el precio del dinero otros 25 puntos básicos en un contexto de turbulencias financieras tras el rescate del First Republic. - En Rusia, muy cerca de la frontera con Ucrania, un sabotaje provoca el descarrilamiento de un tren de mercancías. Un artefacto ha explotado cerca de una estación. El lunes otra bomba ya provocó que otro tren se saliese de las vías. Y todo con la creciente expectación por una posible contraofensiva que Kiev insiste en que llegará pronto. - Israel y Palestina acuerdan un alto el fuego tras un intenso intercambio de proyectiles entre las milicias de Gaza y el ejército israelí. La escalada de la violencia se ha producido por la muerte de un preso palestino por huelga de hambre, el primero que fallece así en cuarenta años. - Londres se blinda antes de la coronación de Carlos III. La policía ha detenido a un hombre que habría arrojado cartuchos de escopeta a las puertas del Palacio de Buckingham. Ha sido el único incidente. Horas después, esta noche, completa normalidad en el ensayo de lo que pasará el sábado. - El Real Madrid perdió frente a la Real Sociedad y el Barça ganó a Osasuna. Esa derrota y esa victoria significan que el Barcelona tiene cada vez más cerca alzarse con el título de Liga cuatro años después. Ahora mismo está a 14 puntos del Madrid y sólo le hace falta dos más para ser campeón. El Madrid perdió en San Sebastián contra la Real por 2 goles a 0. Y ojo, porque ya tenemos el primer equipo de la liga que baja matemáticamente a segunda división: el Elche, tras su derrota en Almería. - En Euroliga el Real Madrid coge aire y sigue vivo después de ganar anoche en Belgrado el tercer partido de playoffs frente al Partizan. Los blancos ganaron 80-82 y fuerzan así el cuarto encuentro que se jugará mañana. - Carlitos Alcaraz sigue imparable, arrolló a Alexander Zverev 6-1, 6-2 y ya está en cuartos de final del Mutua Madrid Open. Es el único español que llega hasta aquí. Hoy luchará por un hueco en semis frente al ruso Kachanóv.