Telediario - 8 horas - 02/11/22 - Lengua de signos

Escala la tensión tras el nuevo lanzamiento de misiles desde Corea del Norte. Es la primera vez que uno de sus proyectiles cae tan cerca de Corea del Sur, a unos 50 kilómetros de sus costas, en aguas que Seúl reclama. Los habitantes de una isla cercana han sido evacuados a refugios subterráneos. El gobierno surcoreano ya ha respondido con tres misiles hacia la frontera marítima entre los dos países. - Bolsonaro ha hablado, pero ha tardado casi dos días en hacerlo... Y su discurso apenas ha durado un par de minutos... Ha dejado claro que -aunque tenga que abandonar el poder- seguirá siendo un líder para sus 58 millones de votantes. También ha mostrado su apoyo a los manifestantes y ha pedido que las protestas sean pacíficas. - Benjamín Netanyahu podría volver al poder en Israel si se confirman los sondeos a pie de urna. El ex primer ministro ha pedido cautela aún, porque los resultados oficiales podrían retrasarse hasta el jueves. El voto a la ultraderecha se dispararía y la izquierda se habría desplomado. - Hoy no saldrá ningún barco con grano ucraniano de los puertos del Mar Negro. Desde que Rusia abandonó el pacto del corredor seguro para los cargueros, hay unos 170 buques bloqueados, según calcula Ucrania. Moscú condiciona su vuelta al acuerdo a que se investigue un ataque contra su flota en Crimea. - La BBC contradice la versión del Ministerio del Interior y de Marruecos sobre el salto a la valla de Melilla de junio. Un documental afirma que la policía marroquí arrastró cuerpos sin vida desde territorio español, y que Interior ocultó grabaciones de las cámaras de seguridad. Eleva la cifra de muertos, de 23 a 24. Y podrían ser más porque, según el reportaje, hay 70 desaparecidos. - Valencia de Alcántara, en Cáceres, condena el asesinato de una mujer de 30 años, madre de un bebé de 14 meses. Su pareja está detenido. La víctima le había denunciado pero el caso estaba archivado y -por tanto- ya no estaba activo el sistema de vigilancia. - Portugal estudia reducir la semana laboral a cuatro días... El Gobierno de Antonio Costa dará a conocer hoy un programa piloto para los funcionarios de la administración pública. Algunas empresas privadas del país ya aplican jornadas semanales reducidas desde hace unos meses. - El mejor de la noche, ya lo veíamos en esas imágenes, Jan Oblak, que evitó una goleada mayor para los rojiblancos. Los del Cholo solo han ganado un partido en toda la fase de grupos y se quedan fuera también de la Europa League. Antoine Griezmann al finalizar el encuentro dijo que se lo merecían. También salió en defensa de su entrenador, el Cholo Simeone, cuestionado después de esta eliminación. - El Barça ganó su encuentro contra el Pilsen por 4 goles a 2 aunque no se jugaban nada porque ya tenían asegurada su plaza en la Europa League. Aunque no fue un encuentro tan sencillo como parecía, el Victoria marcó 2 tantos y mando otros 2 al palo. - El Madrid se enfrenta hoy al Celtic en el Bernabéu en un partido que ha sido calificado como de alto riesgo por los 10 mil aficionados de Glasgow que se han desplazado hasta Madrid, solo tres mil de ellos con entrada. Deben ganar si quieren evitar en octavos a Bayern, Chelsea, City o Nápoles. Por su parte, el Sevilla, ya no se juega nada en el partido contra el City de Guardiola, en el que por cierto, no jugará Halland que está tocado.