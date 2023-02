Telediario - 8 horas - 02/02/23 - Lengua de signos

Reunión de alto nivel entre España y Marruecos. La primera en ocho años para cerrar acuerdos sobre seguridad o terrorismo y avanzar en política migratoria. Es la primera cumbre también después del giro de España sobre el Sáhara... El rey de Marruecos no recibe a Sánchez (según Moncloa porque está fuera del país) y le convoca a una reunión en Rabat, de momento sin fecha. Uno de los grandes objetivos de esta cumbre es reforzar las relaciones comerciales. Sánchez ha defendido una nueva "asociación económica" con Marruecos y destaca el potencial conjunto en hidrógeno. - Esquerra y el PSC acaban con la política de bloques en Cataluña y pactan los presupuestos para este año. Es el primer acuerdo de peso entre independentistas y no independentistas, después de la ruptura de los republicanos con Junts. - Unidas Podemos pide a la banca que congele las hipotecas a interés variable. El PSOE deja la puerta abierta y dice que va a estudiarlo. La formación morada ha recuperado una de sus históricas reivindicaciones después de que el BBVA publicase sus beneficios de 2022: Ganó un 38% más que el año anterior. - Hoy, el Banco Central Europeo tiene previsto elevar los tipos de interés otros 50 puntos básicos. Es la quinta subida consecutiva desde verano y situará el precio del dinero en la eurozona en el 3%. - El Congreso de Perú rechaza adelantar las elecciones a diciembre de este año y agudiza la crisis en el país. La presidenta Dina Boluarte lamenta que la votación no haya salido adelante. Su gobierno ya ha presentado un proyecto de ley para reformar la Constitución y poder convocar los comicios. - El Barça, tras su victoria en el Benito Villamarín sigue líder y ahora a ocho puntos del Real Madrid. Aunque esa distancia se podría recortar esta noche porque juega el Real Madrid frente al Valencia en el Bernabeu. El Barça ganó por 2 goles a 1 en el campo del Betis, pero los 3 tantos fueron blaugranas. El último fue en propia puerta de Koundé. El primero lo pondría Raphina y el segundo Lewandowski que volvía a jugar después de cumplir 3 partidos de sanción. - El Real Madrid juega hoy ese partido aplazado de liga frente al Valencia. Será el primer partido sin Gatusso en el banquillo y con Voro de entrenador. Los blancos recuperan a Carvajal y Tchoaumeni, pero no jugarán Alaba, Mendy ni Lucas Vazquez que son baja por lesión. - Y otro Madrid, pero el de baloncesto, ganó anoche en el Wizink al Panathinaikós griego 83-68 y se mantienen líderes de la competición junto al Olimpiakós.