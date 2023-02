8 horas - 01/02/23 - Lengua de signos

El salario mínimo subirá este año un 8%. De 1.000 a 1.080 euros en 14 pagas. Gobierno y sindicatos han logrado un acuerdo, en el que no participa la patronal, que se ha descolgado de la negociación, dice que no se dan las condiciones para esa subida. Lo anunciaba el presidente Pedro Sánchez en el Senado después de varias horas de negociación entre el Ministerio de Trabajo, Comisiones y UGT. Ahora, el salario mínimo se acerca al 60% del salario medio en España. - Psoe y Unidas Podemos negocian la reforma de la ley del solo sí es sí. De momento, no hay acuerdo. Los socialistas preparan una proposición de ley para retomar las penas previas a la norma. Unidas Podemos exige "blindar" el consentimiento. - En el primer cara a cara del año en el Senado, Feijóo acusa a Sánchez de haber perpetrado "el mayor retroceso en defensa de las mujeres de España" con la nueva ley. - Estados Unidos prepara un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Serán 2.000 millones de dólares. Lo que no habrá serán aviones de combate, ni estadounidenses ni tampoco británicos, porque Reino Unido también descarta el envío de cazas. Dice Londres que "no es práctico". - Ya conocemos a los primeros cuatro finalistas del Benidorm Fest. Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara y los otros cuatro que salgan de la segunda semifinal volverán a subirse al escenario el sábado. Defenderán sus canciones en la gran final. En juego, el micrófono de bronce y representar a España en el Festival de Eurovisión. - A medianoche se cerró el mercado de invierno sin fichajes por parte del Barça ni del Real Madrid. Un mercado de invierno algo flojo en nuestra liga, que se ha dejado apenas unos 30 millones de euros, sobre todo si lo comparamos con la inversión que ha hecho la Premier. Más de 790 millones se ha dejado en fichajes con un claro bombazo, el de Enzo Fernández, procedente del Benfica al que el Chelsea ha pagado más de 120 millones. Una cifra récord que le convierte en el argentino más caro de la historia. Y fichaje más caro de la Premier. - El Barça, como decíamos, no ha hecho ningún fichaje, pero sí ha inscrito a Gavi con el primer equipo. Hoy se enfrentan al Betis en un partido aplazado correspondiente a la jornada 17 y el sevillano podría estrenar su nuevo número. El 6. El Madrid, que tampoco ha invertido este invierno, jugará ese partido aplazado contra el Valencia mañana. Primer partido para el equipo ché sin Gattuso en el banquillo.

FOTO: EFE/ Zipi