El IVA de la luz bajará del 10 al 5%. El gobierno vuelve a mover ficha para intentar frenar la escalada del recibo, en una partida que de momento no ha conseguido ganar. Esa rebaja está incluida en las medidas anticrisis que el ejecutivo aprobará este sábado. La luz se paga hoy a 273 euros el megavatio hora. La Casa Blanca ha confirmado que está prevista una reunión de Joe Biden con el Rey y el presidente Pedro Sánchez. La cumbre servirá para analizar la situación del flanco este, amenazado por la invasión rusa de Ucrania, aunque el gobierno español quiere que se hable también de la inestabilidad en el Sahel. En Bruselas, los 27 hablan hoy del futuro de Ucrania. Reunión de jefes de estado y de gobierno que debatirán si se concede o no a Kiev el estatus de candidato a entrar. Eso no quiere decir que su incorporación sea inminente. De momento, no todos los países están de acuerdo en concederle el estatus tan rápido, sin los pasos intermedios habituales. Nueva jornada de paros en el transporte en el Reino Unido. El gobierno británico está dispuesto a habilitar contratos para cubrir los puestos de los huelguistas, pero las movilizaciones en el sector ferroviario o el metro de Londres amenazan con extenderse a la educación o el servicio postal. El país tiene una inflación del 9,1%, inédita en los últimos 40 años, que alimenta un malestar social generalizado. Los talibanes piden ayuda a la comunidad internacional. Se lo contábamos ayer aquí, en el Telediario Matinal. Tienen que hacer frente a uno de los terremotos más duros que ha vivido Afganistán en los últimos años. Ha dejado más de 1.000 muertos y se teme que haya todavía muchas más víctimas bajo los escombros. Ha fallecido Jose Luis Balbín, creador y director de La clave uno de los programas históricos de Televisión Española. Un programa de información y debate sosegado que no huía de los temas polémicos y que marcó una época en nuestro país. Se emitió entre 1976 y 1985. Balbín -un referente de la televisión de la transición- fue también director de informativos a principios de los 80.

En los deportes, son imágenes de la última vez que estuvo Rafa Nadal en Wimbledon, hace 3 años. Y cada vez está un paso más cerca de volver al Grand Slam londinense. En 2019 perdió en semifinales con Roger Federer. Lo ganó en 2008 y 2010 y en 2022 puede luchar por su Grand Slam número 23 y el tercero de la temporada. Ayer le vimos jugando sobre hierba en Londres, una exhibición frente a Wawrinka en el club de tenis de Hurlingham. Le vimos ganar y sentirse bien tras el tratamiento en su pie izquierdo. Mañana viernes jugará de nuevo frente a Augier Aliassime, entrenado por su tio Toni Nadal. Últimas pruebas antes del torneo que arranca el lunes. Y la selección española femenina parte esta tarde hacia Huelva, donde el sábado jugará el primero de los amistosos de preparación para la Eurocopa frente a Australia. Ayer en el entrenamiento las jugadoras estuvieron acompañadas de unos 300 aficionados que acudieron a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Marta Cardona se unió ayer a las bajas por coronavirus de Mapi León y Sheila García.

Foto: EFE/ Emilio Naranjo.