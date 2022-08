Telediario en lengua de signos Telediario - 21 horas - 21/08/22 - Lengua de signos Se da por estabilizado el incendio de Bejís, en Castellón. 00:51:01 Recomendado para todos los públicos

Telediario - 21 horas - 21/08/22 - Lengua de signos Recomendado para todos los públicos VO Sinopsis Se da por estabilizado el incendio de Bejís, en Castellón. -- El rey de Marruecos celebra el cambio de posición del gobierno español sobre el Sáhara Occidental. -- Muere Daria Dugina, hija de uno de los ideólogos del Kremlin, al explotar el coche que conducía, en las afueras de Moscú. -- Dos ciclistas muertos y uno en estado crítico por un atropello múltiple esta mañana en una carretera a la altura de de Castellbisbal, en Barcelona. -- Cada vez más personas deciden el destino de sus viajes por las fotos de una red social, un riesgo que puede llevar al desengaño del viajero y a la saturación del lugar. -- Ver películas al aire libre es una tradición y cada vez se demanda más en muchas partes de la España rural. Idiomas Castellano

