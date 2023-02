Telediario - 21 horas - 17/02/23 - Lengua de signos

El caso sobre los pagos millonarios del Barça a el ex número 2 del comité técnico de árbitros se complica -- No hay dia que no se sepa algo nuevo en este escándalo que está destrozando la imagen del Barça -- Bruselas ha aprobado la tercera tanda de fondos europeos para España -- hemos conocido el barómetro del CIS de febrero -- Más de 40 jefes de gobierno analizan el estado del mundo en la Conferencia de Seguridad de Múnich -- Explicaremos qué es la demencia frontotemporal, la enfermedad que tiene Bruce Willis -- comienza un fin de semana en el que el Carnaval será el gran protagonista en pueblos y ciudades de toda España