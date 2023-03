Telediario - 8 horas - 17/03/23 - Lengua de signos

Violentas protestas en Francia por la polémica reforma de las pensiones aprobada por el gobierno. Lo ha hecho por decreto, para evitar la derrota en la votación de la Asamblea Nacional. La oposición ya ha anunciado dos mociones de censura. - La tensión en el sistema bancario en Estados Unidos continúa: Once grandes bancos han salido al rescate del FIRST REPUBLIC BANK para evitar el colapso de otra entidad financiera. Es el tercer capítulo de esta crisis en menos de una semana. Han inyectado 30.000 millones en depósitos después de que las acciones del First se desplomasen. Salvan al banco y calman a la bolsa. El gobierno estadounidense respira aliviado, reafirman su confianza en el sistema y defiende que la situación es diferente a la de la crisis de 2008. - Occidente refuerza su apoyo militar a Ucrania. Kiev recibirá en los próximos días cuatro aviones de combate de Polonia. Hasta ahora ningún país de la OTAN había envíado cazas, a pesar de la insistencia de Zelenski. Abre la vía a que otros miembros de la Alianza lo hagan. - A las 8 de esta mañana termina la huelga de los médicos de atención primaria de Madrid. El acuerdo al que han llegado con la Consejería incluye un complemento de 450 euros al mes y un máximo de 24 pacientes por médico cada día. Tendrán 10 minutos para atenderlos. - Investigan una nueva denuncia por agresión sexual en grupo a una niña de 13 años. Los presuntos autores son cuatro y también menores. A uno de ellos no se le pueden imputar delitos porque tiene menos de 14 años. Ha ocurrido en Salou, Tarragona. - Ha sido una mala noche para los equipos españoles en Europa. Sí, excepto el Sevilla que pasa la eliminatoria. El resto de los equipos están fuera. Pero el Sevilla, aunque hoy estará en el sorteo de cuartos de la Europa League también perdió su partido. El Betis cayó de nuevo frente al United y a la Real no le valió el empate de anoche contra la Roma de Mourinho. En Conference, el favorito a llevarse el título, el Villarreal también perdió y se queda fuera de la competición europea. - Hoy a partir de las 12h30 en Teledeporte podremos ver la primera lista de convocados por Luis de la Fuente para los partidos clasificatorios para la Eurocopa ante Noruega y Escocia. - Carlitos Alcaraz está a tan solo dos partidos de recuperar el nº 1. Ha ganado esta madrugada a un hueso duro de roer, al canadiense Auger Alliassime al que nunca antes había conseguido derrotar.