Aunque este mes han bajado los carburantes, la subida de electricidad y alimentación ha disparado el índice de precios -- El otro dato económico destacado del día ha sorprendido, por positivo: a pesar de la inflación y la guerra -- El presidente ha dicho que todos podemos ahorrar y ha comparecido sin corbata y ha pedido a sus ministros que no la lleven sin no es necesario -- Macarena Olona acaba de anunciar que deja la política por motivos de salud -- Argelia ha desbloqueado las operaciones bancarias con España -- Comienza la operación salida de agosto -- Algunas ciudades toman medidas para que la llegada masiva de turistas no perjudique a los vecinos -- Bolas de granizo de más de diez centímetros han caído en varias localidades de Huesca, donde ahora hacen balance de daños