El médico de Nadal es optimista con la lesión y cree que podrá disputar Wimbledon

Esa Copa de los Mosqueteros no está aún en las vitrinas del Museo porque Rafa estuvo ayer en Barcelona realizandose un tratamiento que mejore la lesión degenaritiva que tiene en el pie. Las impresiones de su médico de confianza, el doctor Cotorro invitan al optimismo. "Este tratamiento consiste en dormir el nervio y en tres dias volverá a ejercitarse porque aunque pueda parecer lo contrario, ese pie no necesita inactividad", señala el doctor. En el horizonte ademas deWimbledon también esta el US Open y la Copa Davis, que hoy ha empezado a vender sus entradas para la fase final en Málaga.