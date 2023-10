Telecanarias: El tiempo en Canarias - 04/10/2023 | RTVE Play

Estamos con temperaturas de record en Canarias. Ayer martes se batieron valores máximos para un mes de octubre, fueron 39.4º C que se registraron en Tenerife sur, en el aeropuerto, y los 37.4º C en Maspalomas, Gran Canaria.

También durante la pasada madrugada las temperaturas han sido elevadísimas, y en el aeropuerto Tenerife norte se ha batido record de valor mínimo con 25º C. En toda Canarias las temperaturas mínimas elevadísimas, muchas localidades no han bajado de los 30º C. Durante el día de hoy aviso naranja en el sur de Gran Canaria, más de 37º C, aviso amarillo en el resto del archipiélago.

Mañana las temperaturas se mantienen con ligeras variaciones. Toda Canarias está en aviso amarillo por calor con valores máximos rondando o superando los 34º C. Pueden marcar 36º C hacia el sur de La Palma, en Tazacorte, 35º C en Pájara, sur de Fuerteventura, Santa Cruz de Tenerife se queda con 31º C y 30º C Las Palmas de Gran Canaria. En los cielos restos de calima en la vertiente sur de las islas occidentales, nubes altas en el resto.

Más información en Telecanarias