Civilitzats, tanmateix! és una obra de teatre escrita per Carles Soldevila sobre tres nàufrags a una illa deserta. Són dos homes i una dona. L'amant confessa al marit les seves relacions amb la dona i li proposa que continuin tractant-se de manera civilitzada. El marit parla amb la dona d'aquest acord entre tots dos i ella ho rebutja indignada.

Amb Rosa Maria Sardà, Carles Velat i Joan Borràs. Realització de Joan Bas i producció de Ramon Martí, coordinació de Josep Maria Benet i Jornet. La cançó d'inici és 'El tango de l'amant', cantat per Pere Tàpias i escrita per ell mateix. Emès a la Segona cadena el 14/02/1977.