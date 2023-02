El piloto español Álvaro Bautista, campeón del mundo, ha dicho no sentirse favorito para el Mundial de SBK, que comienza este fin de semana en Philip Island (Australia). "No me siento como favorito. Hemos hecho un gran trabajo en invierno, me siento bien en la moto, pero habrá más pilotos luchando por la victoria y por el campeonato", han sido sus palabras.