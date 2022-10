Tarradelles, Govern d'Unitat - Avanç | Som documentals

Fa quaranta anys, amb el retorn del president Tarradellas, la Generalitat restaurada començava a fer els primers passos després de la llarga dictadura franquista. Per dotar de forma i contingut la màxima institució de Catalunya, l’home que l’havia mantingut viva amb la màxima dignitat a l’exili, nomena un govern provisional integrat per 12 homes que representaven totes les forces polítiques existents en aquell moment i que abastaven l’arc polític sencer. Era un govern d’unitat, l’únic que hi ha hagut en la història de Catalunya. No són poques les fites que es van assolir en aquell període (1977-1980) sota el lideratge del president Tarradellas, que va saber imbuir els homes que l’acompanyaven en aquell govern de sentit d’Estat. En la mesura en què el llegat del govern d’unitat és ben present arreu de Catalunya, el documental també pretén fer-lo visible recorrent el territori amb aquelles persones que fa 40 anys es van encarregar de prefigurar com seria la Catalunya d’avui.