El Mobile World Congress seguirà a Barcelona, almenys, fins al 2030. Pedro Sánchez i Pere Aragonès es retroben als premis de Pimec a l’espera de la convocatòria de la taula de diàleg. La Jonquera també es blinda per l'inici de la cimera de l'OTAN. Els controls policials aleatoris s'allargaran fins diumenge.

Interior desplega un Pla de Prevenció per combatre les violències sexuals. El Consell de Ministres aprova la coneguda com a 'Llei Trans'. Trànsit defensa rebaixar el límit de velocitat als 100 km/h als trams de l'AP-7 amb major acumulació d'accidents. Les agressions verbals o físiques al col·lectiu LGTBIQ s'han duplicat respecte a fa un any.

L'hospital Vall Hebron tracta cada any entre 3 i 5 casos de lesió medul·lar per llençar-se de cap a l'aigua. La Generalitat preveu que uns 450.000 infants i joves participin en les activitats de lleure programades aquest estiu. Imatges de la Barcelona del segle XIX que es poden veure a l'exposició 'La Ciutat davant la càmera'.